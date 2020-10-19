Pro новини: Суд задовольнив позов Медведчука проти Кіпіані. Дискусії щодо опитування Зеленського
У випуску програми "Pro новини" за 19 жовтня – український суд став на бік кума Путіна й заборонив книжку Вахтанга Кіпіані, де згадується Віктор Медведчук. Серед українців не вщухають словесні баталії щодо ініційованого Зеленським опитування. Одні радіють, що президент буде радитися з народом, а інші обурюються, що він у такий спосіб займається популізмом.
Також у випуску "Pro новини" на 24 каналі:
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