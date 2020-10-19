У випуску програми "Pro новини" за 19 жовтня – український суд став на бік кума Путіна й заборонив книжку Вахтанга Кіпіані, де згадується Віктор Медведчук. Серед українців не вщухають словесні баталії щодо ініційованого Зеленським опитування. Одні радіють, що президент буде радитися з народом, а інші обурюються, що він у такий спосіб займається популізмом.

Також у випуску "Pro новини" на 24 каналі: Російські вчені оприлюднили нарешті склад своєї вакцини від COVID-19 – вони тривалий час тримали її в таємниці.