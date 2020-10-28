У випуску "Pro новини" за 28 жовтня – Шарлі Ебдо знову збурило ісламський світ скандальною карикатурою. Однак коренем проблеми там не є релігія, а те, що Європа прихистила біженців, сподіваючись їх асимілювати, натомість це біженці почали перероблювати Європу на всій смак. Конституційний Суд ухвалив рішення скасувати статтю Кримінального кодексу про недостовірне декларування.

Також у випуску "Pro новини" на 24 каналі: 5 мільйонів гектарів державної землі незаконно виведені у приватну власність за роки незалежності. Все завдяки "безоплатній приватизації.