У випуску програми "Pro новини" за 23 листопада – в Україні відбувся другий тур місцевих виборів. У різних містах виявили порушення, а громадські організації влаштували різноманітні конкурси, аби підвищити явку. Вже понад 3 місяці білоруси протестують проти правління Олександра Лукашенка, який підтасував результати останніх виборів.

Також у випуску "Pro новини" на 24 каналі:​ На вихідних поліція Києва склала 17 адміністративних протоколів за відсутність маски у визначених законом місцях. За це передбачено штраф від 170 до 255 гривень.