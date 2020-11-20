У випуску програми "Pro новини" за 20 листопада – в Україні представили проєкт нового Державного Герба. Однак українцям не сподобався ескіз-переможець. У соцмережах користувачі навіть жартома пропонують свої варіанти. Росія намагається розширити свою військову присутністьу світі. Зокрема, перша військова база, згідно з планом, має бути створена в Африці.

Також у випуску "Pro новини" на 24 каналі:​ Володимир Зеленський навесні 2020 року анонсував програму вигідної іпотеки. Вже цієї осені президент заявив, що кредитний прорив вдався. Відтак іпотека на житло під 10% стала реальністю.