У випуску "Pro новини" за 3 грудня – Україні та Грузії у 2008 році Альянс одночасно відмовив у наданні омріяного плану дій щодо членства. Попри це, Грузія вже незабаром може стати 31 країною НАТО. Україна – у трійці лідерів за кількістю нових хворих на COVID-19. Зараз їх –14,5 тисяч осіб.

Також у випуску "Pro новини" на 24 каналі:

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що карантин вихідного дня виявився вкрай позитивним. Мовляв, якщо порівнювати дані за цей четвер і за минулий, то цього дня в Україні нових хворих виявили на тисячу менше.

Вже у п'ятницю, 4 грудня, Верховна Рада може розглянути питання кримінальної відповідальності за неправдиву інформацію в деклараціях. Члени профільного комітету нарешті досягли компромісу щодо законопроєкту. У ньому таки залишилось положення про обмеження волі.