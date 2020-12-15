У випуску "Pro новини" за 15 грудня – українське духовенство обурило те, що головну ялинку в Києві прикрасили не зіркою, а капелюхом. Вони заявили, що, начебто, цей предмет у багатьох асоціюється з одягом відьом. У Києві 15 грудня відбувається протест ФОПів. Мирна акція перетворилась у бійню. Учасники акції влаштували наметове містечко.

Також у випуску "Pro новини" на 24 каналі: Верховна Рада України 15 грудня більшістю голосів схвалила у другому читанні законопроєкт № 4100д про внесення змін до Бюджетного кодексу України. Вони системно пов’язані із проєктом Держбюджету.