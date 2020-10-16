У випуску програми "Pro новини" за 16 жовтня – у Києві фіксують підвищений рівень забрудненості повітря. Киянам не радять зайвий раз виходити на вулицю чи відчиняти вікна. Вже 25 жовтня пройдуть місцеві вибори. Однак, як каже статистика, вони не такі цікаві українцям як парламентські чи президентські.

Також у випуску "Pro новини" на 24 каналі: В Офісі Президента розкрили карти щодо усіх 5-ти питань до українців. Сьогодні Зеленський оприлюднив 3 останні питання, на які виборці відповідатимуть 25 жовтня. Президент обіцяє, що такі опитування буде проводити часто.