У випуску "Pro новини" за 23 жовтня – Зеленський зібрав Верховну Раду й влаштував там звіт про свою роботу. Однак це звучало як вихваляння перед усіма своїми здобутками. Зеленський розумів, що цей звіт потім усі обговорюватимуть, а це додасть популярності і йому, і його політичній силі. Українцям вперше доводиться голосувати на місцевих виборах в умовах пандемії.

Також у випуску "Pro новини" на 24 каналі: У США відбулись другі дебати Джо Байдена та Дональда Трампа