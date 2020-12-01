У випуску "Pro новини" за 1 грудня – секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що локдаун в Україні точно введуть. Втім, наразі вирішується питання, коли саме це станеться. За його словами, є 2 варіанти дат, які розглядають. ФОПи домоглися того, щоб Рада пристала на вимоги вулиці й відтермінувала іще на рік обов'язкове використання використання малими підприємцями касового апарату.

Також у випуску "Pro новини" на 24 каналі: Виробник вакцини фармакоманія Pfizer здійснила першу поставку до Сполучних Штатів – першу партію доправили літаком з Брюсселя до Чикаго. Продавати вони її поки не можуть, чекають офіційного дозволу, який планують отримати вже 10 грудня.