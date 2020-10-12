У випуску програми "Pro новини" за 12 жовтня – протести у Білорусі не припиняються. Натомість силовики усе жорсткіше розганяють мітингувальників – наразі відомо про 600 нових затриманих. Президент Володимир Зеленський під час офіційного візиту до Лондона дав інтерв'ю програмі BBC. У розмові з журналістом Стівеном Сакуром він відповідав, як виконує передвиборчі обіцянки.

Також у випуску "Pro новини" на 24 каналі: Верховну Раду відправили на карантин до 20 жовтня, адже й серед депутатів є випадки захворювання на коронавірус. Ймовірно, що після карантину Рада повернеться вже без монобільшості "Слуг народу".