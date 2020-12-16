У випуску "Pro новини" за 16 грудня – у головному кошторисі країни – суттєве збільшення фінансування Офісу Президента та Генпрокуратури. Наразі влада вирішила не економити на собі. НАБУ оприлюднило перехоплену розмову топменеджера ДТЕК про призначення глави Міненерго. Є ймовірність злочинної змови групи осіб - Канал 24

Також у випуску "Pro новини" на 24 каналі: Ймовірно, деякі з протестувальників акції ФОП – підставні, зокрема звезені до Києва помітингувати за винагороду. Деякі деталі мітингу не надто схожі на стихійне зібрання обурених підприємців.