Голова Конституційного Суду Олександр Тупицький 30 жовтня понад 2 години спілкувався з журналістами під час брифінгу. Серед головних тем зустрічі: скандальне рішення КСУ, незадекларовану дачу в окупованому Криму та допит у ДБР.

24 канал зібрав головні тези з брифінгу Олександра Тупицького.

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Головні тези з брифінгу Тупицького

Що відомо про Олександра Тупицького? Український правознавець, фахівець у галузі правового забезпечення діяльності судів та судочинства, кандидат наук з державного управління. З травня 2013 року перебуває на посаді судді Конституційного Суду (за квотою президента Януковича). Був заступником голови КСУ, а з вересня 2019 року – очолив його.