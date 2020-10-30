Про рішення КСУ, виклик до ДБР та дачу в Криму: головне з брифінгу Тупицького
Голова Конституційного Суду Олександр Тупицький 30 жовтня понад 2 години спілкувався з журналістами під час брифінгу. Серед головних тем зустрічі: скандальне рішення КСУ, незадекларовану дачу в окупованому Криму та допит у ДБР.
24 канал зібрав головні тези з брифінгу Олександра Тупицького.
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Головні тези з брифінгу Тупицького
- Законопроєкт Зеленського по КСУ. Голова Конституційного Суду вважає, що законопроєкт президента Зеленського щодо КСУ має ознаки конституційного перевороту в Україні. Тупицький також дорікнув парламенту за якість їх законів та запитав, чому за це повинен відповідати лише Конституційний Суд.
- Допит у ДБР. Державне бюро розслідувань викликало на допит главу Конституційного Суду Олександра Тупицького. Очільника КСУ мають допитати 2 листопада, але він вже заявив, що не прийде у ДБР.
- Дача в окупованому Криму. Тупицький розказав, що "не знає", як внести у декларацію земельну ділянку у Криму. Суддя переконує, що якби він задекларував землю, його будинок на півострові могли б знести.
- Про призначення Артема Ситника. За словами Тупицького, главу Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника призначили на посаду незаконно. Він зазначив, що звільнений голова НАБУ "став заручником ситуації".
- Антикорупційний суд. У Конституційному Суді України не виключають можливості того, що вони можуть визнати Вищий антикорупційний суд неконституційним. Однак суд рішення ще не ухвалив.
- Спілкування з послами G7. Тупицький поділився про те, як спілкувався з послами G7. Він зазначив, дипломати висловлювали повагу рішенням КСУ.
Що відомо про Олександра Тупицького?Український правознавець, фахівець у галузі правового забезпечення діяльності судів та судочинства, кандидат наук з державного управління. З травня 2013 року перебуває на посаді судді Конституційного Суду (за квотою президента Януковича). Був заступником голови КСУ, а з вересня 2019 року – очолив його.
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