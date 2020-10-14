В Офісі Президента повідомили, що під час зустрічі президентів Польщі та України лідери не порушували питання історичної пам'яті. Ба більше, тепер такі питання не домінуватимуть на порядку денному, а обговорюватимуться фахівцями.

Президент Польщі Анджей Дуда не порушував історичні питання на зустрічі з українським президентом. Про це повідомив заступник глави Офісу Президента Ігор Жовква у коментарі "Європейській правді".

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Жовква заявив, що питаннями історичної пам'яті відтепер займатимуться фахівці.

На зустрічі віч-на-віч ці питання навіть не були порушені польським президентом. А порушені лише на зустрічі у складі делегацій президентом України у присутності керівників Інститутів національної пам'яті. І вони й будуть ними займатись. Фахово та професійно,

– додав Жовква.

Заступник глави Офісу Президента сподівається, що питання історії вирішуватимуть "без важковагового пафосу та емоційного надриву" і лише на паритетній основі.

Натомість як сказав Жовква, метою візиту польського президента до України були теми інфраструктури, енергетики та економіки.

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Візит Дуди до України: про що домовилися президенти

Лідер Польщі Анджей Дуда прибув до України з офіційним візитом на 3 дні. Під час першої зустрічі політики звернули особливу увагу на питання економічного й інвестиційного співробітництва. Одною з основних тем стало питання економічного й інвестиційного співробітництва.

У питаннях економічної співпраці президент України заявив про підписання на зустрічі низки важливих документів, які зокрема гарантують перспективи збільшення інвестицій в економіку України.

Про що домовилися президенти