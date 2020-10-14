В Офісі Президента розповіли деталі розмови Дуди і Зеленського віч-на-віч
В Офісі Президента повідомили, що під час зустрічі президентів Польщі та України лідери не порушували питання історичної пам'яті. Ба більше, тепер такі питання не домінуватимуть на порядку денному, а обговорюватимуться фахівцями.
Президент Польщі Анджей Дуда не порушував історичні питання на зустрічі з українським президентом. Про це повідомив заступник глави Офісу Президента Ігор Жовква у коментарі "Європейській правді".
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Жовква заявив, що питаннями історичної пам'яті відтепер займатимуться фахівці.
На зустрічі віч-на-віч ці питання навіть не були порушені польським президентом. А порушені лише на зустрічі у складі делегацій президентом України у присутності керівників Інститутів національної пам'яті. І вони й будуть ними займатись. Фахово та професійно,
– додав Жовква.
Заступник глави Офісу Президента сподівається, що питання історії вирішуватимуть "без важковагового пафосу та емоційного надриву" і лише на паритетній основі.
Натомість як сказав Жовква, метою візиту польського президента до України були теми інфраструктури, енергетики та економіки.
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Візит Дуди до України: про що домовилися президенти
Лідер Польщі Анджей Дуда прибув до України з офіційним візитом на 3 дні. Під час першої зустрічі політики звернули особливу увагу на питання економічного й інвестиційного співробітництва. Одною з основних тем стало питання економічного й інвестиційного співробітництва.
У питаннях економічної співпраці президент України заявив про підписання на зустрічі низки важливих документів, які зокрема гарантують перспективи збільшення інвестицій в економіку України.
Про що домовилися президенти
- плани про об'єднання транспортно-транзитного потенціалу двох держав,
- відкриття нового генерального консульства України у Вроцлаві,
- здійснення кроків для врегулювання питання спільної історичної пам'яті,
- створення сприятливих умов для ведення бізнесу й залучення інвестицій двох держав.