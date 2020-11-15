Ми звикли, що на екрані, коли ми дивимось кіно, постійно щось відбувається. А як створити рухоме фото? Про секрети кінематографічної фотографії – розповідаємо в матеріалі.

Брати Люм'єри 125 років тому показали свій перший фільм у Парижі. З того часу кіно займає особливе місце в суспільстві, пише Сameralabs.

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Фотографи також не втрачали час і почали додавати руху до світлин. І у фотографічної термінології з'явилося словосполучення "кінематографічний стиль".

Кінематографічні фото створюються різними візуальними прийомами, які розраховані на максимальну ефективність передачі змісту події, що там зображена. Фотографи використовують освітлення і тіні, щоб домогтися ефекту містики, драматизму та емоційності. І, якщо розглянути кадр з різних сторін, то можна відзначити, що ілюзію реальності підкреслює ілюзія глибини.

Як зробити кінематографіну фотографію

Для того, щоб зображення було схожим на кіно, потрібно зафіксувати на ньому дію. Щоб посилити ілюзію реальності, кінематографічна світлина робиться максимально об'ємною. Такого ефекту можна досягнути завдяки засобам композиції (наприклад, перспективні спотворення, видимі чи уявні лінії) та освітленню (світлові схеми з контровим світлом та слабким заповненням тіней). Для більшої подібності варто забути про вертикальні кадри. Хитрі кінематографісти спеціально роблять екран ширшим, адже в такій картинці є куди помандрувати погляду. Таке зображення не лише привертає більше уваги, а й краще запам'ятовується.

Кінематографічні світлини, від яких тяжко відірвати погляд

Фото метро у ​​Нью-Йорку, автор – Брюс Девідсон.



Метро у ​​Нью-Йорку, 1980 рік / Фото Брюса Девідсона

У селі біля озера Вікторія в Кенії є будинок, де у 2018 році фотограф Томас Дворжак зробив цю світлину.



У селі біля озера Вікторія / Фото Томаса Дворжака

Фотографія Марії Сварбової під назвою "Рівновага".



"Рівновага", 2019 рік / Фото Марії Сварбової



"Утопія", 2016 рік / Фото Лорана Кампуса

Фото від Луїса Бельтрана, де видно кота та місяць.



"Закоханий у Місяць" / Фото Луїса Бельтрана

У 2015 році фотограф Філ Пенман зробив світлину під назвою "На вулиці помічений космонавт".



Сохо у Нью-Йорку, 2015рік / Фото Філа Пенмана

На шосе в Техасі, з проєкту "Вакансій немає", фотограф Кортні Рой.



З проєкту "Вакансій немає", 2017 рік / Фото Кортні Рой



Деббі і Ребекка на Ямайці, 1994 рік / Фото Еллени фон Унверт



Троє в човні / Фото Калле Густафссона

Майкл Істман у 2000 році зробив фото двох стільців у Гавані.



Гавана, 2000 рік / Фото Майкла Істмана



Каміла, 1999 рік / Фото Алессандри Сангінетті