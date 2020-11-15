Дивовижні "рухомі" фото, історії на яких зачаровують: цікава підбірка
Ми звикли, що на екрані, коли ми дивимось кіно, постійно щось відбувається. А як створити рухоме фото? Про секрети кінематографічної фотографії – розповідаємо в матеріалі.
Брати Люм'єри 125 років тому показали свій перший фільм у Парижі. З того часу кіно займає особливе місце в суспільстві, пише Сameralabs.
Читайте також "Людина-будильник" і викрадач тіл: підбірка найдивніших професій минулого
Фотографи також не втрачали час і почали додавати руху до світлин. І у фотографічної термінології з'явилося словосполучення "кінематографічний стиль".
Кінематографічні фото створюються різними візуальними прийомами, які розраховані на максимальну ефективність передачі змісту події, що там зображена. Фотографи використовують освітлення і тіні, щоб домогтися ефекту містики, драматизму та емоційності. І, якщо розглянути кадр з різних сторін, то можна відзначити, що ілюзію реальності підкреслює ілюзія глибини.
Як зробити кінематографіну фотографію
- Для того, щоб зображення було схожим на кіно, потрібно зафіксувати на ньому дію.
- Щоб посилити ілюзію реальності, кінематографічна світлина робиться максимально об'ємною. Такого ефекту можна досягнути завдяки засобам композиції (наприклад, перспективні спотворення, видимі чи уявні лінії) та освітленню (світлові схеми з контровим світлом та слабким заповненням тіней).
- Для більшої подібності варто забути про вертикальні кадри. Хитрі кінематографісти спеціально роблять екран ширшим, адже в такій картинці є куди помандрувати погляду. Таке зображення не лише привертає більше уваги, а й краще запам'ятовується.
Кінематографічні світлини, від яких тяжко відірвати погляд
Фото метро у Нью-Йорку, автор – Брюс Девідсон.
Метро у Нью-Йорку, 1980 рік / Фото Брюса Девідсона
У селі біля озера Вікторія в Кенії є будинок, де у 2018 році фотограф Томас Дворжак зробив цю світлину.
У селі біля озера Вікторія / Фото Томаса Дворжака
Фотографія Марії Сварбової під назвою "Рівновага".
"Рівновага", 2019 рік / Фото Марії Сварбової
"Утопія", 2016 рік / Фото Лорана Кампуса
Фото від Луїса Бельтрана, де видно кота та місяць.
"Закоханий у Місяць" / Фото Луїса Бельтрана
У 2015 році фотограф Філ Пенман зробив світлину під назвою "На вулиці помічений космонавт".
Сохо у Нью-Йорку, 2015рік / Фото Філа Пенмана
На шосе в Техасі, з проєкту "Вакансій немає", фотограф Кортні Рой.
З проєкту "Вакансій немає", 2017 рік / Фото Кортні Рой
Деббі і Ребекка на Ямайці, 1994 рік / Фото Еллени фон Унверт
Троє в човні / Фото Калле Густафссона
Майкл Істман у 2000 році зробив фото двох стільців у Гавані.
Гавана, 2000 рік / Фото Майкла Істмана
Каміла, 1999 рік / Фото Алессандри Сангінетті
Поділитися новиною