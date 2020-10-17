Про що Трамп і Байден говоритимуть у другому раунді дебатів: перелік питань
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Президентські дебати у США пройдуть 22 жовтня у місті Нешвілл штату Теннессі. Сталі відомі шість основних питань, щодо яких сперечатимуться Дональд Трамп та Джо Байден.
Перелік запитань, які обговорюватимуть під час президентських дебатів Трамп та Байден, опублікувала Комісія з президентських дебатів США.
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З врахуванням можливих коригувань теми такі:
- боротьба з COVID-19;
- американські родини;
- расова проблема у США;
- зміни клімату;
- національна безпека;
- лідерство.
Зазначається, що теми політики не обов’язково обговорюватимуть саме у такому порядку.
Дебати між Трампом і Байденом: що треба знати
- Вони пройдуть у четвер, 22 жовтня, у місті Нешвілл штату Теннессі о 21:00.
- Перші президентські дебати між цими кандидатами у президенти відбулися 30 вересня у Клівленді. На них Трамп і Байден обмінялися взаємними звинуваченнями.
- Другий раунд дебатів мали намір провести в онлайн-форматі через коронавірус у Трампа. Однак він відмовився брати участь у "віртуальних дебатах".
Дебати Трампа та Байдена вплинули на рейтинги / Інфографіка 24 каналу