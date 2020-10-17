Про що Трамп і Байден говоритимуть на президентських дебатах: перелік питань / Колаж 24 каналу

Президентські дебати у США пройдуть 22 жовтня у місті Нешвілл штату Теннессі. Сталі відомі шість основних питань, щодо яких сперечатимуться Дональд Трамп та Джо Байден.