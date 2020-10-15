Президент Зеленський оголосив друге питання свого опитування. Воно стосується створення на Донбасі вільної економічної зони. Експерт з політики Олександр Солонтай розповів, що це таке та чи стосується це питання децентралізації.

Вільна економічна зона у контексті децентралізації

Зокрема, таким опитуванням Зеленський насамперед хоче мобілізувати виборців. А саме питання про економічну зону не входить в концепцію децентралізації. Про це Солонтай сказав в ефірі 24 каналу.

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За словами експерта, головна мета теперішньої діяльності президента – покликати своїх прихильників на виборчі дільниці, щоб ті віддали голос за представників "Слуги народу".

"Ці опитування будуть проходити фактично біля виборчих дільниць. Це така своєрідна форма запрошення від Зеленського до громадян", – вважає експерт.

А саме питання про вільну економічну зону не входить ні в офіційну концепцію децентралізації, ні в той перелік питань, про які боляче дискутують в контексті децентралізації,

– пояснив Солонтай.

Він наголосив, якщо говорити про Донбас, то щодо децентралізації існують 2 інші запитання:

проводити чи не проводити вибори у Донецьку та Луганську обласні ради, сільські ради біля прифронтових територій; питання реінтеграції цієї території.

А такого питання про вільну економічну зону на порядку денному до сьогоднішнього дня у контексті децентралізації не було, наголосив експерт.

Що таке вільна економічна зона

Як зазначив фахівець, вільна економічна зона окремого регіону – це не частина процесу децентралізації. Наразі в Україні таких зон немає.

"Це швидше питання податків та економічних умов роботи в Україні бізнесу і структур, які працюють у сфері підприємства", – зазначив Солонтай.

Довідка. Вільна (або спеціальна) економічна зона – це частина території України, на якій функціонує спеціальний режим економічної діяльності. На такій території можуть встановлювати пільгові митні, валютно-фінансові, податкові та інші умови.