Більшості громадян цікаво, яку заробітну плату отримують міністри та якими статками володіють. Про свої гроші розповів очільник Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів Роман Абрамовський. Політик також роз'яснив ситуацію щодо відкриття НАБУ кримінальної справи проти його дружини.

Роман Абрамовський про те, звідки в уряді братимуть гроші на екологічні проєкти, ситуацію з незаконним видобутком бурштину, популяризацію в Україні екотренду та законопроєкт щодо пластикових пакетів. Водночас в ексклюзивному інтерв'ю програмі "Міністри в краватках та без" на 24 каналі він відверто розповів про перебіг власного захворювання на COVID-19.

Читайте першу частину інтерв'ю Коли українці зможуть пити чисту воду з-під крана: інтерв'ю з міністром екології Абрамовським

Про зарплату та заощадження в банках

Є таке питання, яке завжди глядачам подобається – це скільки отримує міністр. Яка у вас зарплата була у листопаді та чи вистачає її?

Приблизно 40 тисяч гривень. Я прийшов з бізнесу і практично все життя, за виключенням декількох років, працював у цій сфері, тому є певні статки, я їх не приховую – вони задекларовані. Чи вистачає? На поточну діяльність в життя – звісно, вистачає. Робити якісь інвестиції з отриманої заробітної плати чи дозволяти собі розкіш, звісно, це не про це.

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Щодо грошей, в інтернеті є інформація, що у вас є 2,5 мільйона гривень та приблизно 500 тисяч, які зберігаються у російському "Сбербанку", це правдива інформація?

Це український банк. Зараз вони там вже не зберігаються, вони в "Ощадбанку" України з 2019 року. Він ("Сбербанк" – 24 канал) був ближче до дому, він більш-менш надійний і дійсно було зручно – це було ще у 2018 році.

Справа НАБУ проти дружини

В інтернеті є інформація, що начебто проти вашої дружини Світлани відкрили кримінальну справу в НАБУ. Можете пояснити, що це взагалі за ситуація?

Вона власниця компанії. Від журналістів чи народних депутатів була заява про те, що компанія нібито не так витратила чи порахувала якісь гроші, тобто це повний абсурд. Цим займається НАБУ, ми не втручаємось. Справа є, це не таємниця.

Звісно, є звернення, НАБУ зобов'язані зареєструвати таке кримінальне провадження. Я впевнений, а вони хай впевняться для себе, що це безперспективна справа і, звісно, це було виконано. Я не втручаюся в діяльність компанії, але перевірив і поговорив з директором, він мені показав папери, де видно, що все не тільки було виконано, але ще не все оплачено.

Тобто є борг, говорити про те, що є якесь привласнення державних грошей – взагалі абсурд. Але хай рухається все, ми не втручаємось і навіть не супроводжуємо процес. Жодних допитів не було.

Окрім того, дружина власниця, а не менеджмент компанії, тобто мені незрозуміло, як власник може відповідати за менеджмент.

Про гроші на екологічні проєкти

Є така інформація, що під час розгляду бюджету на 2021 рік ви та міністр охорони здоров'я були єдиними, хто не підтримав цей проєкт. На МОЗ грошей виділили менше ніж потрібно, а на Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів взагалі майже не виділили, зокрема на різні екологічні проєкти. Звідки ви плануєте брати гроші на амбітні плани?

Це не потребує грошей. Але ми б дуже хотіли, аби виділили гроші на моніторинг якості атмосферного повітря, аби в нас були релевантні дані. Для цього треба хоча б приблизно 200 мільйонів. Ми ведемо перемовини з бюджетним комітетом, бо зараз – м'яч на половині поля депутатів. І бюджетний комітет, і зала парламенту має визначатися з цими показниками.

Ми ведемо такі перемовини, запевнюємо членів бюджетного комітету в тому, що ми живемо на одній планеті, а закиди щодо навіть якості атмосферного повітря – ми маємо підтверджувати та розуміти, які саме забруднювачі переважають, і що з ними робити. Для цього нам треба мати релевантні дані.

► Ми домовилися з обласними адміністраціями та органами міського самоврядування. Вони готові співфінансувати встановлення референтних станцій якості атмосферного повітря, які будуть відповідати європейській директиві та можуть бути включені в загальноєвропейську систему моніторингу якості атмосферного повітря.

Умови фінансування – 50% держава, 50% органи місцевого самоврядування та місцеві держадміністрації. Ми за 3 роки можемо покрити всю територію України. Це не велике фінансування, якщо порівнювати з іншими бюджетам, які витрачають. Думаю, ми знайдемо компроміс у цьому питанні і певні гроші все-таки витратимо.

► Далі – це проєкти у зоні відчуження. Це наші зобов'язання перед донорами, перед партнерами, які вклали чималі гроші в розбудову об'єктів на території Чорнобильської зони. Ми маємо все ж таки перетворити у екологічно-безпечну систему. Там є певні зобов'язання України щодо:

фінансування;

експлуатації.

Також є проєкти, які ми маємо фінансувати з держбюджету – ведемо перемовини, насправді там потрібні невеликі гроші. Але у будь-якому разі на сьогодні це було враховано лише частково.

► Гроші також потрібні на водні агентства, це питання, зокрема, протипаводкових та протиповеневих заходів. Аби ми потім не витрачали шалені гроші з резервних фондів на ліквідацію цих стихійних лих. А превентивно зробили те, що треба зробити для того, аби їх уникати або зменшувати руйнівну силу у процесі.



Що передбачає бюджет на 2021 рік / Інфографіка 24 каналу

Як ви гадаєте, реально отримати ці гроші?

Ми бачимо розуміння серед депутатів, але є дійсно обмеженість грошей державного бюджету. Я теж це розумію і підходжу збалансовано до відповідних питань.

Ми дуже сподіваємося на підтримку іноземних партнерів та донорів, постійно ведемо роботу з ними. А законодавча діяльність, яка проводиться сьогодні, грошей не потребує. Нам варто тільки знайти найкращі практики та імплементувати їх у наше законодавство.



Роман Абрамовський: "Гроші також потрібні на водні агентства" / Фото 24 каналу

Про незаконний видобуток бурштину

Є ще така проблема – несанкціонований видобуток бурштину. Навіть жартують, що, можливо, міністри екології причетні до цього бізнесу, чи раніше були. Але фактично наразі цей бізнес існує. Яка зараз ситуація і як розв'язують це питання?

Міністр екології точно не причетний до жодного екологічного бізнесу чи навпаки до видобутку надр. Але дійсно – така проблема існувала, її пік був у 2018 році, коли була дуже велика ціна на ринку і тоді все одразу скуповували. Звісно, це продукувало навалу цих старателів, які взагалі не звертали увагу на природу. Минулого року (2019 – 24 канал) прийняли закон про упорядкування цієї діяльності.

Ми вже визначили 365 ділянок, які можемо передати для експлуатації, щоб нормальним, цивілізованим та промисловим способом видобути увесь бурштин, який там є, а потім обов'язкова умова – рекультивувати ділянку до її природного стану. Відповідні заявки в нас є, ми вже проводили аукціони щодо таких ділянок і отримали непоганий результат.

Щодо росту вартості, зокрема спецдозволи дуже недорогі. Там є обмеження щодо площі, і питання щодо розширення цих площ. Але це вже буде цивілізована діяльність, яку буде контролювати екоінспекція, у нашому випадку Держгеоконтроль – це теж підпорядкована організація.

Я вважаю, що як тільки цивілізований бізнес прийде на ці ділянки, то флібустьєри, які там існували до останнього часу, зникнуть самі собою. Або це буде настільки невигідно вже далі просувати, що бізнес зникне.

Ну і ще один аспект – не можу не сказати, що вартість бурштину на світових ринках знизилась. Це зменшило активність старателя у цьому питанні.

Довідка. Через незаконну діяльність щодо видобутку бурштину Україна втрачає десятки мільярдів гривень. У грудні 2019 року в Україні почав діяти закон про врегулювання ринку відповідного каменю.

Популяризація в Україні екотренду

У світі спостерігають тренд на еко. Є враження, що Україна ще трохи пасе задніх. Як ви намагаєтеся популяризувати тему еко та які законопроєкти плануєте ухвалювати чи, можливо, вже ухвалили? Як намагаєтеся доносити до людей ідею?

У нас дуже часто лунає такий вислів, що екологія – це для багатих країн. Повністю з цим не погоджуюсь. Чим раніше ми навчимо людей чи змінимо їхню поведінку з умовно недружнього ставлення до природи, чи безвідповідального ставлення щодо того, щоб питання довкілля вийшли на порядок денний, ну хоча б на одну шпальту з безпекою – тим скоріше ми просто вийдемо в ранг цивілізованих країн.

На сьогодні я не можу погодитись з тим, що українців не турбують екологічні питання, ситуація насправді змінюється. І є навіть багато громадських рухів – зараз з'явилися люди, які об'єднуються в громадські організації. Причому є такі, в яких – 96 тисяч підписників (в соціальних мережах – 24 канал) не знаю, скільки з них є активними, але все ж.



Роман Абрамовський: "Я не можу погодитись з тим, що українців не турбують екологічні питання" / Фото 24 каналу

Плюс наша робота, це не тільки займатися регуляцією, але й популяризацією питання щодо підвищенням свідомості людей у всьому, що стосується стану довкілля та перспектив існування людей. Щось ми можемо вирішити самі, а десь нам потрібна допомога українського народу, аби владнати проблеми, які існують в екології.

Про законопроєкт щодо пластикових пакетів

У Раді скоро мають розглянути у другому читанні законопроєкт щодо пластикових пакетів. Як він працюватиме?

Ви праві, Комітет екологічної політики та природокористування підтримав більшістю до другого читання законопроєкт про обмеження пластикових пакетів. Ми хочемо обмежити обіг легких пластикових пакетів до 50 мікронів завтовшки та надлегких, а також ввести адміністративно-господарські санкції для тих, хто розповсюджує ці пакети, переважно це торговельні мережі.

Що передбачає законопроєкт щодо пластикових пакетів? Поліетиленові пакети пропонують заборонити в Україні до 2022 року. Відповідний законопроєкт ухвалили у листопаді 2019 року.



Зокрема, він передбачає зобов'язання для підприємств роздрібної торгівлі та громадського харчування відмовитись від поліетиленових пакетів з 1 січня 2022 року.



Мовиться про заборону "надлегких і легких пластикових пакетів", які не розкладаються. Пакети, які не відповідають вимогам і залишаться до 1 січня 2022 року, повинні бути утилізовані.

Також – заборонити оксобіорозкладні пакети, які розкладається на мікропластик. Він, на нашу думку та думку колег у всьому світі, ще більш недружній до довкілля, адже одразу потрапляє в їжу, а потім в легені, воду та роти. Зрештою, потрапляє в організм людей та тварин.

Водночас ми хочемо ввести таке поняття та екологічне маркування біорозкладних пакетів, які безпечно розкладаються, не забруднюючи довкілля. І врешті хочемо дійти до того, аби обмежити використання цього пластику, тому що його дуже важко збирати.

А надлегкі та легкі пакети – сортувати, вони розлітаються по територіях. Їх дуже важко зібрати вторинно, переробити взагалі практично неможливо, лише 1% таких пакетів переробляються.

Про те, як хворів на COVID-19

А як ви працювали на самоізоляції? Ви ж нещодавно перехворіли на коронавірус?

Нічого складного, в нас все дуже технологічно вибудувано у міністерстві, система дозволяє працювати будь-де. Певна кількість працівників хворіли і навіть лікарняний не брали, тому що вони активно працювали у віддаленому доступі.

Все дуже просто насправді, наради можна проводити у месенджерах чи на інших платформах. Ми так робимо, навіть уряд так робить, це дуже добре. Це приклад для всієї країни, що можна працювати віддалено і це буде досить ефективно.

До теми Міністр Абрамовський подолав коронавірус

Як ви дізнались про хворобу і як вона проходила?

Проходила дуже легко. Дізнався, мабуть, як і всі – були температура та слабкість. Але температура була лише один день, потім стало легше. Я витримав 2 тижні, потім ще кілька разів здав тест, переконався, що не буду небезпечним для колег, і тоді пішов на роботу.

Тобто у вас не було потреби зіштовхнутися з українською медициною та перевірити, як вона зараз працює?

Не було такого шансу, на щастя. Але я ж не у вакуумі, є різні думки, десь все дуже класно і медицина відпрацьовує чудово, а є і випадки, коли все не дуже. Але переважно, мені здається, все залежить від кінцевого результату – одужала людина чи все переросло в ускладнення. Від того і враження від медицини в цілому.