У відносинах України та Молдови є проблеми, що потребують вирішення. Після обрання президентом проєвропейської кандидатки Майї Санду це стане можливим.

Президент Володимир Зеленський запросив Санду відвідати Київ. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, повідомляє "Радіо Свобода".

До речі Крим – частина України, – Санду

Перед тим Кулеба планує відвідати Молдову. За словами міністра, сторонам є про що поговорити. Не лише про Крим та Придністров'я, а й про розвиток торгівлі та інші проблемні питання.

Не будемо приховувати, це і вирішення тих проблемних питань, які є у наших двосторонніх відносинах, які вже "мохом поросли". Настав час їх вирішувати. І терпіти вже немає сенсу цю ситуацію,

– зауважив Кулеба.

Чому у стосунках України та Молдови був "застій"

Кулеба наголосив, що за експрезидента Ігоря Додона Молдова мала "неоднозначну" позицію щодо Криму. За словами міністра, обрання Санду дозволить перегорнути негативну сторінку у відносинах країн.

Все тому, що обрана президентка завжди чітко висловлювалась про російську агресію та незаконну окупацію Криму. Тож Кулеба підсумував, що жодних перешкод для взаємодії з новим керівництвом Молдови більше немає.

Важливо М’який підхід не допоміг: Санду порадила Україні врахувати досвід Молдови у Придністров’ї

Зверніть увагу! Вибори президента Молдови відбулись 1 листопада. Санду перемогла чинного президента Ігоря Додона, який був відомий своєю проросійською позицією.



Результати виборів президента Молдови / Інфографіка 24 каналу