Разумков назвав проблеми й переваги реформи децентралізації
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков розповів, що вважає реформу децентралізації доволі успішною. За його словами, реформа містить проблеми, які ще не вирішені, але загалом вона просувається вперед.
Особливо важливим етапом у процесі реформи були місцеві вибори, що відбулися 25 жовтня, розповів Дмитро Разумков в інтерв'ю Укрінформу.
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Тому що саме цій новообраній місцевій владі передаватимуться великий обсяг повноважень, великий обсяг відповідальності, але паралельно з цим додаткові фінансові ресурси, які можна буде використати на користь громад,
– пояснив спікер парламенту.
Він підкреслив, що нині ключовим питанням фаховий і принциповий підхід органів місцевого самоврядування. Мовляв, якщо до влади в регіонах прийдуть патріотичні щодо своїх громад люди, то можна буде отримати гарні приклади досягнень.
"Можливості збільшилися в рази. Ми пройшли один етап, зараз буде другий – у багатьох великих містах попереду другий тур виборів, підрахунок голосів триває. Сподіваюся, що все пройде нормально", – зазначив Дмитро Разумков.
Резюмуючи, він підкреслив, що нині ще є питання з районними радами й інші аспекти, які слід доробляти, але вже є впевненість, що в питанні децентралізації Україна рухається в правильному напрямку.
Коротко про реформу децентралізації:
- Вона розпочалася ще у 2014 році – одразу після Революції Гідності. Одним з ключових її ідеологів був уряд Володимира Гройсмана, який визначив реформу ключовим пріоритетом.
- Після виборів у 2019 році нова влада також підтримала цю реформу й почала вести її до ключового моменту – формування місцевого самоврядування в децентралізованих ОТГ.
- Суть реформи передбачає створення на території України багатьох невеликих ОТГ, кожна з яких заміняє одразу міських, селищних чи сільських рад.
- Громади отримують більшу частку надходжень до бюджетів різних рівнів, зокрема з податків, які платять люди й підприємства, що працюють на її території. Втім крім грошей, на органи місцевого самоврядування покладають і більше відповідальності – це зарплати бюджетникам й інше.
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