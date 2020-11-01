Голова Верховної Ради Дмитро Разумков розповів, що вважає реформу децентралізації доволі успішною. За його словами, реформа містить проблеми, які ще не вирішені, але загалом вона просувається вперед.

Особливо важливим етапом у процесі реформи були місцеві вибори, що відбулися 25 жовтня, розповів Дмитро Разумков в інтерв'ю Укрінформу.

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Тому що саме цій новообраній місцевій владі передаватимуться великий обсяг повноважень, великий обсяг відповідальності, але паралельно з цим додаткові фінансові ресурси, які можна буде використати на користь громад,

– пояснив спікер парламенту.

Він підкреслив, що нині ключовим питанням фаховий і принциповий підхід органів місцевого самоврядування. Мовляв, якщо до влади в регіонах прийдуть патріотичні щодо своїх громад люди, то можна буде отримати гарні приклади досягнень.

"Можливості збільшилися в рази. Ми пройшли один етап, зараз буде другий – у багатьох великих містах попереду другий тур виборів, підрахунок голосів триває. Сподіваюся, що все пройде нормально", – зазначив Дмитро Разумков.

Резюмуючи, він підкреслив, що нині ще є питання з районними радами й інші аспекти, які слід доробляти, але вже є впевненість, що в питанні децентралізації Україна рухається в правильному напрямку.

Коротко про реформу децентралізації: