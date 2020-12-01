Євросоюз оприлюднив щорічний звіт щодо асоціації України. В ЄС наголосили, що країна продовжує реалізовувати реформи, але проблеми ще є.

Що кажуть в ЄС

В Україні сталась низка позитивних зрушень. Про це свідчить звіт ЄС.

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Зрушення стосуються банківської сфери, земельної реформи, цифрового сектору, а також сфери правосуддя і боротьби з корупцією. Хоча зазначили, що подальші зусилля потрібні.

Представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель відзначив, що попри агресію Росії та пандемію коронавірусу, Україна продовжує просуватися по шляху реформ.

Вкрай важливо, щоб політичні лідери України продовжили ці зусилля і зробили реформи незворотними, особливо в тому, що стосується верховенства права,

– додав Боррель.

Натомість комісар з питань сусідства та розширення Олівер Вархейі зауважив, що ЄС продовжуватиме підтримувати Україну щодо реформ, аби пом'якшити негативний вплив кризи.

Зверніть увагу! ЄС публікує звіт щороку. У ньому описують реалізацію Україною реформ за останній рік відповідно до Угоди про асоціацію Україна – ЄС, яка діє з 2017 року. Цьогорічний звіт оприлюднили напередодні засідання Ради асоціації Україна – ЄС, яке відбудеться 8 грудня.

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