Проблеми ще є: в ЄС оприлюднили річний звіт про асоціацію України
Євросоюз оприлюднив щорічний звіт щодо асоціації України. В ЄС наголосили, що країна продовжує реалізовувати реформи, але проблеми ще є.
Що кажуть в ЄС
В Україні сталась низка позитивних зрушень. Про це свідчить звіт ЄС.
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Зрушення стосуються банківської сфери, земельної реформи, цифрового сектору, а також сфери правосуддя і боротьби з корупцією. Хоча зазначили, що подальші зусилля потрібні.
Представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель відзначив, що попри агресію Росії та пандемію коронавірусу, Україна продовжує просуватися по шляху реформ.
Вкрай важливо, щоб політичні лідери України продовжили ці зусилля і зробили реформи незворотними, особливо в тому, що стосується верховенства права,
– додав Боррель.
Натомість комісар з питань сусідства та розширення Олівер Вархейі зауважив, що ЄС продовжуватиме підтримувати Україну щодо реформ, аби пом'якшити негативний вплив кризи.
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