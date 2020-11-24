Росія як держава-окупант неправильно розподіляє водні ресурси у Криму. Саме тому на півострові й виникли проблеми з її нестачею.

До початку окупації у 2014 році своєї води для потреб цивільного населення на півострові вистачало. Про це заявив постійний представник президента Зеленського у Криму Антон Кориневич в ефірі одного з українських телеканалів, пише 24 канал.

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Щодо питання води в Криму: ми всі знаємо про ту ситуацію, яка там є, стежимо за повідомленнями наших громадян. Безумовно, це викликано тим, що Російська Федерація як держава-окупант неправильно розподіляє водні ресурси,

– наголосив він.

За словами Кориневича, після початку тимчасової окупації Росія почала направляти водні ресурси не туди, а саме – на військові бази, обслуговування військового персоналу.

Представник Зеленського вважає, що поки ситуація терпима, але за певних умов може погіршитися.

"Ми спілкуємося з нашими громадянами в Криму, вони кажуть, що ситуація зараз не настільки катастрофічна, що якщо буде тепла і суха зима, то ситуація може погіршитися. Наші громадяни в Криму розуміють позицію держави, при якій подача води по Північнокримському каналу можлива тільки за повної деокупації, та вважають, що так все й має залишатися", – сказав він.

Зверніть увагу! Згідно з міжнародним законодавством, за катастрофу з водою у Криму повністю відповідає держава-окупант Росія.

Більше про проблеми з водою у Криму та як їх "вирішують" окупанти – за посиланням.