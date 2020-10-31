Україна буде домовлятися з партнерами про подолання наслідків рішення КСУ, – МЗС
Україна ініціює взаємодію з міжнародними партнерами для подолання наслідків рішення Конституційного суду. Мовиться про скандальне рішення, яким суд скасував електронне декларування й позбавив повноважень НАЗК.
Про ініціювання взаємодії з міжнародними партнерами у своєму твіттері повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
До слова "Неприйнятний": у Раді Європи розкритикували законопроєкт Зеленського про КСУ
Він підкреслив, що таку взаємодію Міністерство закордонних справ буде ініціювати за дорученням Президента України Володимира Зеленського.
Мета такої ініціативи – подолання негативних наслідків рішення Конституційного Суду та відновлення доброчесності конституційного судочинства в Україні,
– пояснив Дмитро Кулеба.
Коротко про скандальне рішення КСУ:
- Конституційний Суд 27 жовтня скасував покарання за недостовірне декларування. Простими словами – дозволив легально брехати в деклараціях. Крім того, цим же рішенням він позбавив повноважень НАЗК, яке займалося моніторингом проявів корупції серед чиновників.
- В Офісі Президента України одразу ж заявили, що Володимир Зеленський подасть новий законопроєкт щодо боротьби з корупцією.
- Антикорупційна реформа, яку скасував суд, раніше була однією з ключових вимог ЄС для безвізового режиму з Україну. Тож нині він буквально в підвішеному стані.
- Та виникли проблеми й на внутрішній арені. Після ліквідації повноважень НАЗК неможливо закінчити виборчий процес. Адже саме Нацагентство мало проводити перевірки кандидатів на посади голів районних і обласних рад.
- Через усі ці причини Володимир Зеленський 29 жовтня скликав термінове засідання Ради нацбезпеки й оборони. На ньому обговорювали можливі наслідки скандального рішення.
- Після цього засідання український президент ініціював законопроєкт щодо розпуску чинного складу Конституційного суду. Втім цей проєкт закону піддався жорсткій критиці з боку Європейської Ради.
Поділитися новиною