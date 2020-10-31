Україна ініціює взаємодію з міжнародними партнерами для подолання наслідків рішення Конституційного суду. Мовиться про скандальне рішення, яким суд скасував електронне декларування й позбавив повноважень НАЗК.

Про ініціювання взаємодії з міжнародними партнерами у своєму твіттері повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

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Він підкреслив, що таку взаємодію Міністерство закордонних справ буде ініціювати за дорученням Президента України Володимира Зеленського.

Мета такої ініціативи – подолання негативних наслідків рішення Конституційного Суду та відновлення доброчесності конституційного судочинства в Україні,

– пояснив Дмитро Кулеба.

Коротко про скандальне рішення КСУ: