За часи президентсва Петро Порошенко міг створювати офшорні компанії, які реєстрував у престижних районах столиці Шотландії, а насправді оформлював ледь не на "бомжів". Нові шокуючі факти стали відомим завдяки фінансовій розвідці США.

Будучи президентом, він переконував громадян України, що не займається бізнесом і не створює офшорні компанії. Можливо, Порошенко вірив, що в цю легенду повірять його співгромадяни. Але хто точно не повірив у казку – це західні фінансові інституції, в яких обслуговувалися компанії, пов'язані з Порошенком. Детальніше – у відеоблозі "Чесна політика" на 24 каналі.

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Про що йшлося у звітах фінансової розвідки

Восени 2020 року світ міжнародних фінансів сколихнув черговий скандал, що пов'язаний з витоком даних. З фінансової розвідки США просочилася інформація, яку туди передавали комерційні банки всього світу, звітуючи про підозрілі перекази коштів.

І виявилося, що приблизно 4 міжнародні банки надіслали американському регулятору звіти про сумнівні оборудки на 65 мільйонів доларів, які пов'язані із Петром Порошенком. Розслідування грошей, про які банки доповідали американській фінансовій розвідці як про сумнівні за своїм походженням – провели журналісти Слідство.Інфо. Кожна підозріла транзакція супроводжувалася коментарями банків, через які "ганяли" гроші.

У своїх звітах ці фінансові установи зазначали, що Порошенко, перебуваючи на посаді президента України, міг брати участь у незаконних діях зі створення офшорних компаній — і не повідомляв про це в деклараціях про доходи.

Які компанії пов'язують з Порошенком

Одна з компаній, яку пов'язують з Порошенком, була створена через 2 роки після його обрання президентом – у 2016 році. Вона називається Genesis Local Ventures. Коли через цю фірму почали "ганяти" гроші, Deutsche Bank подав до американської фінансової розвідки звіт про її підозрілу діяльність.

Хоча Genesis Local Ventures має респектабельну адресу реєстрації – в столиці Шотландії Единбурзі, у старовинному будинку в центрі міста на Куінн Стріт, але за всіма ознаками – це фірма-метелик.

На цю фірму вдалося отримати документи з британського реєстру. Виявилося, що компанія створена з метою "загальної торгівлі", а хоч і квартирується в Шотландії, але формально заснована фірмами-прокладками – "офшорками" з держави Беліз, яка раніше називалася Британський Гондурас.

Їх назви нікому ні про що не скажуть – Poramto Group Inc та Admiral Group Corporation. Водночас 2 фірма внесла в це партнерство аж 100 фунтів стерлінгів готівкою. В реєстраційних записах йдеться про те, що всі документи для заснування пов'язаної з Порошенком фірми Genesis Local Ventures надав офіс з масової реєстрації компаній у Великій Британії Las International.

Як став відомий слід Порошенка

Звідки випливає, що ця шотландська компанія з 2 засновниками із Белізу, які внесли аж 100 фунтів у статутний капітал – входить до орбіти Порошенка. Про це повідомив банк, який обслуговував шотландську фірму та звітував у американську фінансову розвідку. В своїх звітах Deutsche Bank повідомляв, що обидві фірми з Белізу "пов'язані з президентом Порошенком".



Банки надіслали звіти про оборудки, які пов'язані з Порошенком / Фото пресслужби "Європейської солідарності"

Poramto Group та Admiral Group, за даними британського бізнес-реєстру Companies House, сумарно заснували майже 400 компаній, а юридичну адресу Genesis Local Ventures використовують десятки інших фірм.

Це типові ознаки компанії-прокладки, основна мета якої — приховати кінцевого власника бізнесу,

– пише "Слідство.Інфо".

Лише за 9 місяців протягом 2016 – 2017 років, відповідно до повідомлення німецького банку, через рахунки Genesis Local Ventures пройшло приблизно 60 мільйонів доларів. Зрештою, банк закрив рахунки компанії через "відсутність прозорості". І це лише одна з компаній в офшорах, які пов'язують з Порошенком.

Хто контролює фірму Genesis Local Ventures

Є ще одне питання, яке стосується того, кого колишній президент виставив як власника компанії та хто мав прикривати його фігуру в реєстрах. Вже декілька років усі фірми, зареєстровані в Британії, мають вказувати не лише формальних офшорних засновників, але і показати кінцевого бенефіціара. Однак схоже на те, що Порошенко не хотів сам себе світити.

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Є документ із британського реєстру, де вказано, хто ж має "суттєвий контроль" над фірмою Genesis Local Ventures. Там не згадується Порошенко, а стоїть ім'я та прізвище нікому невідомого Тараса Тарасовича з дуже екзотичною як для Шотландії адресою реєстрації – будинок на вулиці Максима Горького, село Нове Давидково населенням 4 тисячі осіб у Мукачівському районі Закарпатської області.

Саме там, якщо вірити офіційним записам, зареєстрований кінцевий бенефіціар Шотландської фірми Genesis Local Ventures, через яку "прогнали" 60 мільйонів доларів.



Genesis Local Ventures / Скриншот з відео

Як закарпатець став засновником компаній

Втім, журналісти "Слідство.Інфо" встановили, що Тарас Тарасович лише продав свої паспортні дані. Тарас Тарасович із закарпатського села Нове Давидково, якого, схоже, вписали замість Порошенка в шотландський реєстр, лише шукав заробітку.

Він виставляв на продаж в інтернет-крамниці браслети й жіночі гаманці, а ще був таксистом. І одного разу йому запропонували отримувати протягом 2 років по 5 тисяч гривень щомісяця. Робити нічого не треба – просто віддати свої паспортні дані.

Так Тарас Тарасович, таксист із Закарпаття, став засновником 4 британських компаній. Однією з них була Genesis Local Ventures, яку німецький банк ідентифікував компанією Порошенка та доповів про ці підозрілі транзакції у фінансову розвідку США.

Для чого була потрібна фірма

Істину намагалися встановити навіть українські правоохоронці, які відкрили провадження, навіть не знаючи, що Genesis Local Ventures з Шотландії може бути пов'язана з Порошенком. Так, згаданого Тараса Тарасовича допитували у прокуратурі щодо експортних операцій цієї компанії – зокрема, про відвантаження компанією зерна в 5 українських морських портах.

Зрештою, справа так особливо нікуди і не просунулася – можливо, в якийсь момент за попереднього керівництва держави слідчим просто порадили не сувати носа в чужі справи.

Розпуск компанії за тиждень до завершення каденції

Ну і ще одна деталь – за тиждень до завершення президентської каденції Порошенка компанію Genesis Local Ventures подала повідомлення у британський реєстр про те, що вона розпущена.

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Рішення про це начебто ухвалили 11 лютого, в розпал виборів президента України, коли шанси Порошенка на переобрання почали "танути". Цей епізод стосується лише компанії Genesis Local Ventures. Однак подібних випадків було набагато більше.

Існував цілий букет офшорних компаній, не чужих Порошенку, який виявили в тривожних звітах міжнародних банків до фінансової розвідки США. І, безперечно, це має бути розслідувано – як в Україні, так і в юрисдикціях, де реєстрували фірми-метелики. Тобто Порошенко систематично використовував офшори, і формував великі фінансові схованки на цих заморських юрисдикціях.