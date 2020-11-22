Оголошення про продаж бруківки з Херсонеса, яке розмістили на російському сайті Avito, вже недоступне. У Міністерстві закордонних справ України зараз з'ясовують ситуацію.

Ця ситуація – страшна класика окупаційного жанру. Таку думку висловила перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова на своїй фейсбук-сторінці.

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МЗС України перевіряє інформацію

За її словами, зараз МЗС України вивчає ситуацію. Її в разі підтвердження доведуть до міжнародних партнерів.

Мережею шириться інфо, що бруківку з Херсонесу Таврійського (в 2013 Херсонес Таврійський і його хора (сільськогосподарська округа) були включені до списку Світової спадщини ЮНЕСКО) виставили на продаж та буцімто на неї вже є московський замовник,

– зазначила Джапарова.

Також вона додала, що оголошення, яке було розміщено на сайті Avito, зараз немає.

Зазначимо! Раніше Президент України Володимир Зеленський включив Російський державний музей Ермітаж, "Російське географічне товариство", Інститут археології Російської академії наук та інші структури до списку санкцій, зокрема за археологічні розкопки в анексованому Криму.

Продаж бруківки з Херсонесу: що відомо