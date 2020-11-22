Продаж бруківки з Херсонесу: МЗС України перевіряє інформацію
Оголошення про продаж бруківки з Херсонеса, яке розмістили на російському сайті Avito, вже недоступне. У Міністерстві закордонних справ України зараз з'ясовують ситуацію.
Ця ситуація – страшна класика окупаційного жанру. Таку думку висловила перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова на своїй фейсбук-сторінці.
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МЗС України перевіряє інформацію
За її словами, зараз МЗС України вивчає ситуацію. Її в разі підтвердження доведуть до міжнародних партнерів.
Мережею шириться інфо, що бруківку з Херсонесу Таврійського (в 2013 Херсонес Таврійський і його хора (сільськогосподарська округа) були включені до списку Світової спадщини ЮНЕСКО) виставили на продаж та буцімто на неї вже є московський замовник,
– зазначила Джапарова.
Також вона додала, що оголошення, яке було розміщено на сайті Avito, зараз немає.
Продаж бруківки з Херсонесу: що відомо
- На території Свято-Володимирського кафедрального собору в Херсонесі 18 листопада завершили роботу з укладання плитки. Натомість в адміністрації музею ствердили, що покриття демонтували.
- Згодом на сайті Аvito опублікували оголошення від імені компанії "Грунт опт.рф" про продаж понад 1000 квадратних метрів плитки, нібито демонтованої "з місця хрещення князя Володимира".
- Адміністрація музею заявила, що це оголошення – провокація. Згодом компанія "Грунт опт.рф" вибачилася за розміщення повідомлення.
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