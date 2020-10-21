Шевченківський райсуд Києва 21 жовтня залишив під вартою Андрія Антоненка, яка звинувачують у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Після рішення суду під його будівлею спалахнули сутички між протестувальниками й силовиками.

Пряму трансляцію з-під будівлі Шевченківського райсуду, де почалися сутички, у своєму фейсбуці вів активіст Сергій Стерненко.

До слова Суд відмовився допитувати Зеленського, Авакова і Рябошапку щодо справи Шеремета

Сутички спалахнули після того, як суд оголосив своє рішення – залишити Андрія Антоненка під вартою ще на два місяці.

Таке рішення суд схвалив попри те, що Антоненко перебуває під вартою вже майже рік, а увесь цей час десятки людей заявляють про готовність взяти волонтера на поруки.

Свого апогею сутички між протестувальниками й силовиками досягли, коли підозрюваного намагалися вивезти з суду. Правоохоронці утворили ланцюг, яким відтіснили антивістів.

Відомо про щонайменше одного постраждалого внаслідок сутичок. Як розповіли очевидці, правоохоронці в ланцюгу просто затоптали чоловіка. Йому знадобилася допомога швидкої.

Чоловік постраждав у сутичках з правоохоронцями: дивіться відео

Після цього автозак, у якому перебував Андрій Антоненко, зміг виїхати від суду й поїхати в бік СІЗО, а нетривале протистояння закінчилося. Активісти ж залишилися під судом, де вигукували гасла на підтримку Антоненка й проти міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Сутички під судом по Антоненку: дивіться відео (Обережно! Нецензурна лексика)

Сутички під судом, де продовжили арешт Антоненка: дивіться відео