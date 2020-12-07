Українська сторона наразі не бачить сенсу в проведенні чергового раунду переговорів з Іраном про катастрофу літака МАУ. Минуло півтора місяця з останньої зустрічі представників обох країн, однак досі Тегеран не виконав досягнутих домовленостей.

Українське слідство до цієї пори не отримало обіцяних Іраном матеріалів і доказів. Про це заявив заступник генпрокурора Гюндуз Мамедов, повідомляє Офіс генерального прокурора.

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Генпрокурор зустрівся з послом Ірану

Зустріч з Манучехром Мораді відбулася за ініціативи іранської сторони. На ній Мамедов зазначив, що поки слідство в Україні та Ірані йде окремим шляхом.

Неналежне виконання досягнутих домовленостей не дає нам можливості говорити про наступну дату двосторонніх переговорів. Немає сенсу проводити переговори заради самого процесу,

– додав він.

Обіцяні виплати за збитий літак

Віцепрезидентка Ірану з правових питань Лая Джонейді наприкінці листопада заявила, що держава несе персональну відповідальність за збитий літак. Відтак, Іран має намір виплатити компенсації родинам загиблих. Для цього в іранському держбюджеті-2021 виділять 200 мільйонів євро.