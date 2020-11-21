Президент Росії Володимир Путін продовжив санкції проти європейських країн. Вони охоплюють торговельно-економічну сферу. Зокрема, під заборону підпадає низка продуктів з країн, які підтримали санкції проти Росії.

Продуктове ембарго Путін продовжив на 2021 рік. Про це повідомляє Интерфакс. Зауважимо Імунітет від переслідувань: як Путін намагається приспати увагу суспільства Які країни потрапили під санкції від Путіна США, ЄС, Австралія, Норвегія та Канада – з 2014 року;

Албанія, Чорногорія, Ісландія, Ліхтенштейн – з 2015 року;

Україна – з 2016 року. Які продукти з Європи під забороною у Росії м'ясо і м'ясна продукція;

молоко і молочна продукція;

риба і рибна продукція;

овочі і фрукти;

жир тварин;

тваринне масло. У 2015 році Путін видав указ, відповідно до якого продукти з "санкційних" країн мають знищувати. Зауважимо! У США розповіли, що режим Путіна втомлюється від санкцій. Заступник держсекретаря США Стівен Біган наголосив: російському уряду доводиться приймати дедалі складніші рішення в контексті залучення ресурсів. Детальніше читайте тут.