Продукти під забороною: Путін продовжив контрсанкції щодо Заходу
Президент Росії Володимир Путін продовжив санкції проти європейських країн. Вони охоплюють торговельно-економічну сферу. Зокрема, під заборону підпадає низка продуктів з країн, які підтримали санкції проти Росії.
Продуктове ембарго Путін продовжив на 2021 рік. Про це повідомляє Интерфакс.
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Які країни потрапили під санкції від Путіна
- США, ЄС, Австралія, Норвегія та Канада – з 2014 року;
- Албанія, Чорногорія, Ісландія, Ліхтенштейн – з 2015 року;
- Україна – з 2016 року.
Які продукти з Європи під забороною у Росії
- м'ясо і м'ясна продукція;
- молоко і молочна продукція;
- риба і рибна продукція;
- овочі і фрукти;
- жир тварин;
- тваринне масло.
У 2015 році Путін видав указ, відповідно до якого продукти з "санкційних" країн мають знищувати.
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