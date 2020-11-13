На Міністра охорони здоров'я України Максима Степанова розпочався неприкритий наступ з боку народних депутатів України, мета якого звільнити міністра та на його місце поставити ручного держурядовця.

Про це у своєму зверненні до лікарів зазначив голова Незалежної профспілки працівників БСЕМД Віктор Євтушенко.

Степанов чи не найперший міністр, який, не дивлячись на висоту своєї посади, не погордував засукати рукави й перейнятися реаліями сьогодення пересічних працівників служби екстреної медичної допомоги Київщини. Зокрема варто пригадати його недавні чергування у складі бригад Броварської станції та Бородянської СЕМД. Саме під час таких ревізорських поїздок Максим Степанов виявив безліч зловживань та халатних відношень до своїх обов'язків з боку керівників, котрі думають не за розвиток служби ЕМД, а лише за власні збагачення,

– говориться у зверненні.

Євтушенко також додав, що за той короткий час, який Степанов перебував на посаді міністра, було вирішено багато проблемних моментів, навіть в умовах коронакризи та майже повністю зруйнованої медичної системи.

"Загальновідомо, що потрібний певний час для того, аби проаналізувати стан свого господарства, запланувати перші вкрай необхідні кроки та втілити їх у життя. Але часу для роботи Степанову відвели надто мало, та вже вимагають конкретні результати. Напевно це було б правильно, аби він отримав у спадок не руїни медичної галузі, а хоча б те, що нагадувало б перспективу розвитку саме зараз", – зазначив медик.

Він також закликав підтримати чинного міністра, оскільки збереження та розвиток медичної системи має бути одним з пріоритетних інтересів держави та суспільства.

Без нашої підтримки досягти позитивних результатів неможливо. Ну, не може одна людина самотужки тягти локомотив на своїх плечах без допомоги усіх причетних до медичної галузі. В цьому мають бути зацікавлені всі мешканці України, а тим паче – урядовці, які наділені владою. Натомість бачимо з року в рік одне й те ж саме – замість допомоги й розуміння починають "топити" високопосадовців, аби мати корисливі зиски від звільнення успішних сучасних менеджерів,

– підсумував Віктор Євтушенко.