До виборів у США залишилися лічені дні. Що буде з доларом, якщо президентом стане Джо Байден або ж Трамп втримає своє президентське крісло?

Як курс долара залежить від виборів

Вибори – це завжди пора невизначеності та нестабільності. Новий керманич держави – це зміна внутрішньої та зовнішньої політики, а отже непередбачувані наслідки. Тож напередодні виборів, де змагаються чинний президент Дональд Трамп від республіканців та демократ Джо Байден, долар нестабільний.

У матеріалі 24 каналу зібрали прогнози американських експертів щодо долара після виборів президента у США, які відбудуться 3 листопада.

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Що прогнозують експерти для долара

Валютні експерти американської компанії Infinity International пояснюють, що може відбуватися з доларом, якщо виграє Трамп або Байден.

…, якщо переможе Байден

Перемога Джо Байдена може послабити американський долар у довгостроковій перспективі. Байден може зменшити його купівельну спроможність шляхом підвищення податків, а також зменшенням конкурентоспроможності, якщо знизить тарифи для міжнародної торгівлі.

…, якщо переможе Трамп

Другий термін Дональда Трампа може зберегти міцний долар США, оскільки він, ймовірно, продовжить тарифну політику щодо Китаю та Європи. Чинний президент пообіцяв подальше зниження податків, що може збільшити витрати населення та продуктивність.

"Сильний долар" у виборчій програмі

"Міцність американського долара" є популярною темою в рамках риторичної кампанії майже всіх кандидатів, які брали участь у президентських виборах.

Роками Дональд Трамп скаржився на занадто міцний долар, через який страждає зовнішня торгівля. Але в розпал пандемії коронавірусу Трамп таки визнав, що зараз дуже важливо мати міцний долар.

Трамп казав, що хоче слабшого долара, але те, що він зробив, лише змійнило долар,

– розповів валютний стратег Нед Румпелтін.

Американський економіст Натан Шітс в коментарі CNBC розповів, що підхід адміністрації Байдена до американського долара є ще більш невизначеним, ніж у випадку з Трампом..

До долара справді є неоднозначні почуття. З одного боку, зміцнення долара є сигналом довіри ринку до Сполучених Штатів, і це привабливо. З іншого боку, сильніший долар також означає спротив для торгівлі,

– сказав Шітс.

Чому стабільність долара важлива для світу На сьогодні понад 61% усіх резервів іноземних банків номіновані в доларах США, повідомляє Міжнародний валютний фонд (МВФ). Багато резервів знаходяться у готівкових або американських облігаціях, наприклад, казначейства США. Також приблизно 40% світового боргу в доларах.



Детальніше про становлення долара як світової резервної валюти читайте у нашому матеріалі На сьогодні понад 61% усіх резервів іноземних банків номіновані в доларах США, повідомляє Міжнародний валютний фонд (МВФ). Багато резервів знаходяться у готівкових або американських облігаціях, наприклад, казначейства США. Також приблизно 40% світового боргу в доларах.Детальніше про становлення долара як світової резервної валюти читайте у нашому матеріалі Як долар став світовою резервною валютою: цікаві факти

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Прогнози, що не стосуються виборів

Колишній голова ради директорів Morgan Stanley Asia і викладач Єльського університету Стівен Роуч пророкує різке падіння долара на тлі дефіциту поточного рахунку, що зростає та скорочення внутрішніх заощаджень. На його думку, долар може обвалитися на 35% до кінця 2021 року. Детально його аргументи ми описали у матеріалі Долар різко обвалиться і статус резервної валюти його не врятує, – американський експерт.

Що відбувалося з доларом у 2020

У 2020 році заговорили про хитке становище долара та його ймовірну втрату свого домінантного положення у світі. І не дивно, адже цього року долар обвалився до свого дворічного мінімуму, а щодо євро – впав ще відчутніше.

Політика стимулювання США дещо ослабила долар. Але як видно з графіка за президенства Трампа долар був міцнішим, ніж у період з 2004 по 2014. Щоправда, стрімке зміцнення долара припало на останні роки президенства Обами, а Трамп прийшов до влади вже в умовах міцного долара.



Індекс долара з 2002 по 2020 роки / Libertex

Альтернативи долару

Рано говорити про те, яка валюта замінить долар, зважаючи на те, що американський зелений попри турбулентність міцно тримається на своїй позиції. Проте певну конкуренцію долару у майбутньому можуть скласти китайський юань та євро.

Китайський юань проти долара

Відносини між Китаєм та США доволі напружені. Цікаво, що експерти видання The Economist правильно спрогнозували світову економічну кризу у 2020. Тільки вони не передбачили коронавірус, а вважали що причиною стане торговельна війна між Китаєм та США.

Влітку у Китаї заговорили про загрозу їх "відрізання" від долара. Через це у Китаї лунають заклики щодо посилення національної валюти юаня. Таким чином, хочуть зменшити свою залежність від американського долара.

Інтернаціоналізація юанів раніше була б корисною. Тепер вона стає необхідною,

– сказав економіст Шуанг Дін.

У першому кварталі частка юанів у світових валютних резервах перевищила 2%. У червні він також обігнав швейцарський франк, ставши п'ятою найбільш часто використовуваною валютою для міжнародних платежів, із часткою 1,76%, повідомляє SWIFT.

Євро проти долара

Валюта ЄС також є серйозною альтернативою долару. За останній рік вона відчутно зміцнилася щодо долара і станом на 30 жовтня курс євро до долара – 1,17. Європейському Союзу вдалося швидко відреагувати на економічні виклики, пов’язані з коронавірусом, чим він зміцнив позиції своєї валюти.



Курс євро до долара за останні 12 місяців / Libertex

Вплив виборів на курс гривні до долара

Якщо долар суттєво зміцниться чи здешевшає, то це зрозуміло відобразиться на курсі української гривні щодо долара. Проте це далеко не єдиний фактор, який впливає на курс. Для України зараз більшу роль відіграють внутрішні чинники, такі як відносини з МВФ, обсяги продажів аграраріїв, ставлення інвесторів до ОВДП тощо.

Прогнози курсу гривні до долара у 2021

Аналітики Oxford Economics погіршили прогноз курсу гривні до 28,4 гривні за долар у 2021 році.

за долар у 2021 році. У бюджеті-2021 гривню планують закласти на рівні 29,1 за долар .

. МВФ прогнозує, що українська гривні у 2021 році буде на рівні 28,9 гривні за долар.

за долар. Експерти в консенсус-прогнозі від Мінекономіки зійшлися на думці, що 1 долар коштуватиме 28,6 гривні у 2021 році.

Вибори в США 2020: головні питання

Коли відбудуться: Вибори відбудуться у вівторок, 3 листопада. Проте завдяки виборчій системі в США значна частка виборців вже проголосувала. Серед них, до речі, й кандидати на пост голови держави.

Скільки вже проголосували: Станом на 29 жовтня понад 80 мільйонів виборців проголосували достроково: поштою або особисто. Обидва кандидати також віддали свої голоси.

Про що свідчать опитування: За соцопитуваннями, лідирує Джо Байден, кандидат від демократів. Згідно з даними The Guardian підтримка Байдена сягає 51,6%, а Трампа – 43,1%. Проте це не означає, що перемога в кишені демократа. На минулих виборах, у 2016 році, Гілларі Клінтон також лідирувала за соцопитуваннями і навіть сумарно набрала більше голосів, ніж Трамп. Але через особливості виборчого процесу перемогу таки здобув республіканець.

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Яка виборча система в США: Президента США не обирають безпосередньо американські громадяни, а так звана колегія виборців, яка складається з 538 представників від 50 штатів і столиці Вашингтона. Від кожного штату є різна кількість представників в залежності від чисельності населення. У разі перемоги кандидат забирає усі голоси цього штату. Тож виграє не той кандидат, за якого проголосувало найбільше людей, а той, хто отримав підтримку більшої кількості представників.