Погода в Україні у п'ятницю, 23 жовтня, буде сонячною та теплою. На всій території України синоптики не прогнозують опадів. Максимальна температура становитиме +20...+22 градуси.

А от на Західній Україні буде прохолодно. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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На Західній Україні ранок буде безхмарним, але вже у середині дня вона зміниться та буде похмурою до самого вечора. Температура повітря становитиме +15...+17 градусів. Небо на Сході нашої країни буде вкрите хмарами. Однак опадів не очікують. Температура повітря триматиметься на рівні +16...+18 градусів.

На Півночі України хмарна погода протримається весь день. Водночас повітря там прогріється до +16...+18 градусів. На Півдні буде найтепліше. Ясна погода там протримається весь день. Стовпчики термометрів покажуть +19...+21 градус.

У Києві хмарна погода буде триматися до самого вечора. Повітря прогріється до +16...+18 градусів.

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Температура повітря у містах України у п'ятницю, 23 жовтня:

Ужгород – +14…+16

Львів – +16…+18

Івано-Франківськ – +16…+18

Тернопіль – +16…+18

Чернівці – +16…+18

Хмельницький – +16…+18

Луцьк – +15…+17

Рівне – +15…+17

Житомир – +15…+17

Вінниця – +16…+18

Одеса – +19…+21

Миколаїв – +19…+21

Херсон – +19…+21

Сімферополь – +20…+22

Кропивницький – +17…+19

Черкаси – +16…+18

Чернігів –+16…+18

Суми – +15…+17

Полтава – +16…+18

Дніпро – +17…+19

Запоріжжя – +17…+19

Донецьк – +16…+18

Луганськ – +16…+18

Харків – +16…+18

Київ – +16…+18



Прогноз погоди в Україні на п'ятницю, 23 жовтня / Фото Укргідрометцентру