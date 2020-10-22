Прогноз погоди на 23 жовтня: в Україну повертається тепло
Погода в Україні у п'ятницю, 23 жовтня, буде сонячною та теплою. На всій території України синоптики не прогнозують опадів. Максимальна температура становитиме +20...+22 градуси.
А от на Західній Україні буде прохолодно. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
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На Західній Україні ранок буде безхмарним, але вже у середині дня вона зміниться та буде похмурою до самого вечора. Температура повітря становитиме +15...+17 градусів. Небо на Сході нашої країни буде вкрите хмарами. Однак опадів не очікують. Температура повітря триматиметься на рівні +16...+18 градусів.
На Півночі України хмарна погода протримається весь день. Водночас повітря там прогріється до +16...+18 градусів. На Півдні буде найтепліше. Ясна погода там протримається весь день. Стовпчики термометрів покажуть +19...+21 градус.
У Києві хмарна погода буде триматися до самого вечора. Повітря прогріється до +16...+18 градусів.
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Температура повітря у містах України у п'ятницю, 23 жовтня:
Ужгород – +14…+16
Львів – +16…+18
Івано-Франківськ – +16…+18
Тернопіль – +16…+18
Чернівці – +16…+18
Хмельницький – +16…+18
Луцьк – +15…+17
Рівне – +15…+17
Житомир – +15…+17
Вінниця – +16…+18
Одеса – +19…+21
Миколаїв – +19…+21
Херсон – +19…+21
Сімферополь – +20…+22
Кропивницький – +17…+19
Черкаси – +16…+18
Чернігів –+16…+18
Суми – +15…+17
Полтава – +16…+18
Дніпро – +17…+19
Запоріжжя – +17…+19
Донецьк – +16…+18
Луганськ – +16…+18
Харків – +16…+18
Київ – +16…+18
Прогноз погоди в Україні на п'ятницю, 23 жовтня / Фото Укргідрометцентру