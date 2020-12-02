Погода на День святого Миколая, 19 грудня, буде по-справжньому зимовою. В Україні вдарять морози, а також добряче сніжитиме.

Що прогнозують синоптики

Так, з 18 грудня в Україні ставатиме все холодніше. Про це 24 каналу розповів синоптик Леонід Горбань.

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На свято Миколая середня температура повітря становитиме близько -3 градуси, вночі стовпчики термометрів опускатимуться ще нижче.

У період з 18 по 28 грудня можуть навіть бути морози до -13 градусів.

Чи буде сніг на День святого Миколая

Протягом 18 – 19 грудня Україну засипить снігом. Він навіть трішки полежить на вулицях, адже морози не спадатимуть.

Хоча найбільший сніговий покрив синоптики обіцяють таки перед святом – 15 грудня. Щоправда, тоді температура буде плюсовою.

До слова, зимова погода, що накриє Україну на Миколая, протримається до кінця грудня. Натомість на Новий рік прогнозують відлигу.

Детальніше Сніги та відлиги: якою буде погода у грудні – прогноз синоптика