Євросоюз чекає від України більшого прогресу в реформах. Однак пані посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен заявляє, що за останній рік є відчутні зрушення. Влада Володимира Зеленського впроваджує необхідні зміни, а основу деяких з них заклали ще за президентства Петра Порошенка.

Проблеми та успіхи Україні у реформах

Пані посол Німеччини в Україні Анки Фельдгузен в інтерв’ю "Європейській правді" запевнила, що і вона, і її колеги відверто говорять з українським керівництвом про проблеми – але не мають сумніву, що команда Зеленського йтиме до ЄС та НАТО.

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За її словами, суть підсумкової заяви саміту Україна – ЄС у тому, що Євросоюз чекає від України більшого прогресу у реформах.

Це – сфера правосуддя, це протидія корупції і деолігархізація. Ці три напрями наголошуються дуже чітко,

– зазначила Фельдгузен.

Однак рішення саміту водночас підтримує Україну – у тих галузях, де є прогрес.

Дипломатка навела як приклад "Саміт.Дія", який відбувся нещодавно у Києві. За її словами, Німеччина й приблизно не має того успіху, якого вже досягла Україна у питанні електронних відносин між державою та її громадянами.

Вона додала, що з українським керівництвом є дуже живе спілкування, вони добре усвідомлюють проблемні питання.

Прогрес за Зеленського та Порошенка

Фельдгузен зазначила, що реформи в Україні розпочалися ще за президентства Порошенка, після 2014 року.

Тому дійсно є сфери, у яких дії президента Зеленського ґрунтуються на тому, що було зроблене до нього,

– розповіла пані посол.

Зокрема, за Порошенка створили майже всю антикорупційну структуру, а президент Зеленський із запуском Вищого антикорупційного суду завершив цю роботу.

Однак згадала і анбандлінг "Нафтогазу" (розділення енергетичного монополіста за вимогами права ЄС), який за Порошенка так і не вдавалося завершити. А також реформу ринку землі, яку вдалося провести саме Зеленському.

"Словом, за останній рік прогрес є, ми його бачимо", – підсумувала дипломатка.

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Прагнення української влади до Європи

Фельдгузен звернула увагу на те, що у представників чинної влади є емоційний, людський зв’язок з Європою.

Крім того, народ України чітко зробив свій вибір у 2013 – 2014 роках, і зараз контролює, аби курс керівництва держави був точно таким. Це, на думку дипломатки, дає впевненість, що Україна лишатиметься на шляху до Європи.