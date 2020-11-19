Ігор Уманський, який напередодні подав у відставку з ОП, певний час утримуватиметься від участі у ефірах. Про це його попросив глава відомства Андрій Єрмак.

Уманський не відвідуватиме телеканали до особистої зустрічі з Єрмаком, коли така стане можливою. По це він повідомив на своїй фейсбук-сторінці.

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9 листопада очільник Офісу Президента розповів, що підхопив коронавірус COVID-19. Він вже понад тиждень лікується у "Феофанії", як і президент Зеленський.

Варто зауважити, що наразі Андрій Єрмак ніяк не відреагував на допис свого поки що чинного радника.

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