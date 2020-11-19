На прохання Єрмака: Уманський тимчасово не братиме участі в ефірах
Ігор Уманський, який напередодні подав у відставку з ОП, певний час утримуватиметься від участі у ефірах. Про це його попросив глава відомства Андрій Єрмак.
Уманський не відвідуватиме телеканали до особистої зустрічі з Єрмаком, коли така стане можливою. По це він повідомив на своїй фейсбук-сторінці.
Варте уваги Карантин вихідного дня – тоді всі на вихід: радник Єрмака Уманський подав у відставку
9 листопада очільник Офісу Президента розповів, що підхопив коронавірус COVID-19. Він вже понад тиждень лікується у "Феофанії", як і президент Зеленський.
Варто зауважити, що наразі Андрій Єрмак ніяк не відреагував на допис свого поки що чинного радника.
Уманський подав у відставку: головне
- Уманський, який є радником голови ОП, написав заяву на звільнення з відомства 12 листопада. "Карантин вихідного дня? Ок! Тоді – усі на вихід! І я почну перший", – заявив він у фейсбуці.
- А також пообіцяв публічно пояснити, що стало причиною такого рішення. Проте лише після того, як ухвалять відповідне рішення щодо його відставки.
- Натомість в ОП наголосили, що Єрмак не прийме відставку Уманського до особистої з ним зустрічі. Наразі це неможливо, оскільки у глави відомства – коронавірус.
- 13 листопада Уманський оприлюднив ще один допис на своїй фейсбук-сторінці – цього разу з жорсткою критикою влади. Зокрема заявив про розтрату грошей з коронавірусного фонду.
- В Укравтодорі вже відреагували на слова радника Єрмака та заперечили його звинувачення. Детальніше про це – читайте за посиланням.
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