Екслідера Франції звинуватили у корупції: прокуратура вимагає для нього до 4 років в'язниці
Французька прокуратура вимагатиме для колишнього президента Франції Ніколя Саркозі до 4 років позбавлення волі, 2 з яких – умовно. Саркозі звинувачують у корупції та зловживанні своїм службовим становищем.
Такий же термін позбавлення волі запросили для двох інших фігурантів справи. Про це повідомляє BFM TV.
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Разом з ексочільником Франції у корупції звинувачують адвоката колишнього президента Тьєрі Ерцог і колишньому судді Касаційного суду Жільбер Азіберу. Розслідування стосується так званої справи про прослуховування.
Деталі справи
- Слідство вважає, що у 2014 році Саркозі отримав конфіденційну інформацію про хід заведеного проти нього "справи Бетанкур". Мовиться про звинувачення проти Саркозі у незаконному отриманні грошей від колишньої власниці компанії L'Oreal Ліліан Бетанкур.
- З прослуховування телефонних розмов експрезидента і його адвоката стало відомо, що він пропонував судді Касаційного суду Жільбер Азіберу престижну посаду в Монако в обмін на інформацію.
- У середині жовтня Саркозі висунули ще одне звинувачення – слідство вважає, що він отримав від лівійського лідера Муаммара Каддафі до 50 мільйонів євро на президентську кампанію 2007 року.
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Що відомо про Ніколя Саркозі: головне
- Ніколя Саркозі почав свою політичну кар'єру у 22 роки. Тоді він став членом міськради одного з передмість Парижа.
- До свого президентства він пройшов шлях від одного з наймолодших мерів Франції через посади члена Національної асамблеї, а також очільника міністерств внутрішніх справ та фінансів Франції.
- Коли він був головою Європейської ради міністрів, Саркозі хотів висунути пропозицію щодо включення України до Європейського Союзу.
- Крім того, він запам'ятався своєю участю у врегулюванні російсько-грузинської війни 2008 року. Саме Ніколя Саркозі був автором плану мирного врегулювання.
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