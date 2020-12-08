Французька прокуратура вимагатиме для колишнього президента Франції Ніколя Саркозі до 4 років позбавлення волі, 2 з яких – умовно. Саркозі звинувачують у корупції та зловживанні своїм службовим становищем.

Такий же термін позбавлення волі запросили для двох інших фігурантів справи. Про це повідомляє BFM TV.

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Разом з ексочільником Франції у корупції звинувачують адвоката колишнього президента Тьєрі Ерцог і колишньому судді Касаційного суду Жільбер Азіберу. Розслідування стосується так званої справи про прослуховування.

Деталі справи

Слідство вважає, що у 2014 році Саркозі отримав конфіденційну інформацію про хід заведеного проти нього "справи Бетанкур". Мовиться про звинувачення проти Саркозі у незаконному отриманні грошей від колишньої власниці компанії L'Oreal Ліліан Бетанкур.

про хід заведеного проти нього "справи Бетанкур". Мовиться про звинувачення проти Саркозі у незаконному отриманні грошей від колишньої власниці компанії L'Oreal Ліліан Бетанкур. З прослуховування телефонних розмов експрезидента і його адвоката стало відомо, що він пропонував судді Касаційного суду Жільбер Азіберу престижну посаду в Монако в обмін на інформацію.

в обмін на інформацію. У середині жовтня Саркозі висунули ще одне звинувачення – слідство вважає, що він отримав від лівійського лідера Муаммара Каддафі до 50 мільйонів євро на президентську кампанію 2007 року.

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