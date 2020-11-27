Прокуратура відмовилася підписувати запит в Австрію на екстрадицію Бахматюка, – ЗМІ
Офіс генерального прокурора України відмовився підписувати запит в Австрію на екстрадицію Олега Бахматюка – колись одного з найбагатших людей світу. Саме справа бізнесмена стала однією з суперечностей між Офісом генпрокурора й НАБУ.
Про те, що Офіс генпрокурора не підписав запит на екстрадицію Олега Бахматюка, повідомляє видання KyivPost, посилаючись на документи, які є в його розпорядженні.
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У документі зазначено, що Офіс генпрокурора відмовився санкціонувати екстрадицію Олега Бахматюка, оскільки "немає достатніх підстав" для запиту Австрії.
Коротко про справу Олега Бахматюка:
- 11 листопада 2019 року НАБУ затримало 7 людей за підозрою у заволодінні 1,2 мільярда гривень стабілізаційного кредиту, які у 2014 році НБУ надав ПАТ "ВіЕйБі Банк". Банк належав тоді Олегу Бахматюку. НАБУ розслідувало справу з жовтня 2016 року.
- Коли слідчі вийшли на фінішну пряму, генпрокурор Юрій Луценко вирішив віддати справу в поліцію. 100 томів кримінальної справи щодо зловживань у VAB банку зберігалися поліцією у підвалі стороннього підприємства і були затоплені.
Хто такий Олег Бахматюк?
Це відомий український бізнесмен в аграрній сфері. Власник групи компаній UkrLandFarming, що займається виробництвом зерна та розведенням великої рогатої худоби.
У 2011 році журнал Forbes оцінював статки Олега Бахматюка в 1 мільярд доларів, що робило його 7-ою найбагатшою людиною України. Через проблеми з законом Бахматюк живе в Австрії.
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