Підлеглого Венедіктової визнали винним у корупції, – ЗМІ
Керівника департаменту міжнародно-правового співробітництва Офісу генерального прокурора Дмитра Літкевича визнали винним в адміністративному корупційному правопорушенні.
Про визнання Літкевича винним у корупційному порушенні повідомляє "Українська правда" з посиланням на Національне агентство з питань запобігання корупції.
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Працівника Офісу генерального прокурора звинуватили в несвоєчасному поданні декларації. Засідання з цього питання за протоколом НАЗК відбулося 3 листопада.
Рішення суду набуде чинності, якщо захист Дмитра Літкевича не оскаржуватиме його протягом 10 днів з моменту винесення.
Що відомо про Дмитра Літкевича?
Це керівник департаменту міжнародно-правового співробітництва ОГПУ. Він родом з Харкова, а його родина раніше фігурувала в кримінальних скандалах, зокрема батько перебував у міжнародному розшуку.
Свою декларацію як чиновник подав у липні 2020, хоча посаду отримав ще в травні. Відтак Літкевич мав би відзвітувати до 1 червня.
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