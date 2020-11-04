Керівника департаменту міжнародно-правового співробітництва Офісу генерального прокурора Дмитра Літкевича визнали винним в адміністративному корупційному правопорушенні.

Про визнання Літкевича винним у корупційному порушенні повідомляє "Українська правда" з посиланням на Національне агентство з питань запобігання корупції.

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Працівника Офісу генерального прокурора звинуватили в несвоєчасному поданні декларації. Засідання з цього питання за протоколом НАЗК відбулося 3 листопада.

Рішення суду набуде чинності, якщо захист Дмитра Літкевича не оскаржуватиме його протягом 10 днів з моменту винесення.