Паралельно з президентськими виборами у США відбувався процес голосування та розподіл місць в Конгресі. Наразі демократи обходять республіканців тільки за місцями у Палаті представників.

Що відомо про розподіл місць у Сенаті

Станом на 4 листопада 16:30 представники Демократичної й Республіканської партії США отримують по 47 місць в Сенаті. Про це свідчать дані The New York Times.

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Водночас 6 місць залишаються вільними. Зауважимо, що для того, щоб контролювати американський Сенат демократам потрібно отримати ще 4 місця. Однак, якщо Джо Байден здобуде перемогу на виборах США, то демократом треба вибороти 3 місця, оскільки віцепрезидент може проголосувати безперешкодно.

Додамо, що останні 6 років більшість у Сенаті США мали республіканці. Чинний президент Штатів Дональд Трамп також є виходцем з Республіканської партії. Натомість його опонент – Джо Байден виступає за Демократичну партію.

Як розподіляються місця у Палаті представників

У Палаті представників демократи поки мають перевагу – 191 проти 183 місця. Поки вільними залишається 61 місце.



Розподіл місць у Палаті представників / Фото The New York Times

Що варто знати про Конгрес США? Це законодавчий орган Сполучених Штатів Америки, що складається з двох палат: верхньої (Сенат) та нижньої (Палата представників). Разом вони утворюють американський парламент. У палаті представників 435 місць, які розподіляються по штатах в залежності від чисельності їх населення. А от Сенат складається зі 100 членів, по два від кожного штату. Їх обирають на 6-річний термін.

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