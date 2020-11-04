Проміжні підсумки виборів до Конгресу США: хто здобуває більше місць
Паралельно з президентськими виборами у США відбувався процес голосування та розподіл місць в Конгресі. Наразі демократи обходять республіканців тільки за місцями у Палаті представників.
Що відомо про розподіл місць у Сенаті
Станом на 4 листопада 16:30 представники Демократичної й Республіканської партії США отримують по 47 місць в Сенаті. Про це свідчать дані The New York Times.
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Водночас 6 місць залишаються вільними. Зауважимо, що для того, щоб контролювати американський Сенат демократам потрібно отримати ще 4 місця. Однак, якщо Джо Байден здобуде перемогу на виборах США, то демократом треба вибороти 3 місця, оскільки віцепрезидент може проголосувати безперешкодно.
Додамо, що останні 6 років більшість у Сенаті США мали республіканці. Чинний президент Штатів Дональд Трамп також є виходцем з Республіканської партії. Натомість його опонент – Джо Байден виступає за Демократичну партію.
Як розподіляються місця у Палаті представників
У Палаті представників демократи поки мають перевагу – 191 проти 183 місця. Поки вільними залишається 61 місце.
Розподіл місць у Палаті представників / Фото The New York Times
Що варто знати про Конгрес США?Це законодавчий орган Сполучених Штатів Америки, що складається з двох палат: верхньої (Сенат) та нижньої (Палата представників). Разом вони утворюють американський парламент. У палаті представників 435 місць, які розподіляються по штатах в залежності від чисельності їх населення. А от Сенат складається зі 100 членів, по два від кожного штату. Їх обирають на 6-річний термін.
Вибори президента США: що варто знати
- 3 листопада у США стартували 59 президентські вибори. Всього на виборах було 11 кандидатів, але основна боротьба триває між двома претендентами – Дональдом Трампом і Джозефом Байденом.
- Раніше між Трампом і Байденом уже відбулися два раунди дебатів. Загалом під час виборчої кампанії Байден звинувачує Трампа у некомпетентності та підіграванню авторитарним режимам (зокрема, путінському). Трамп, зі свого боку, стверджує, що син Байдена є причетним до корупційної схеми в українській енергетиці.
- Станом на 4 листопада розрив між Дональдом Трампом і Джо Байденом залишається мінімальним. За попередніми результатами у 41 штаті з 50, за Байдена проголосувало 50,0%, а за Трампа – 48,4%.
- Таким чином, голоси вибірників розподіляються як 224 на 213. Для перемоги необхідно 270 голосів.
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