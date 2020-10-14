Президент Зеленський 14 жовтня відвідав церемонію складання урочистої клятви ліцеїстами Київського військового ліцею імені Богуна. Глава держави привітав захисників України зі святом та підкреслив, що влада зосереджена на максимальному розвитку армії.

Президент сподівається, що мир на Донбасі триватиме постійно

Зеленський закликав дякувати військовим та всім, хто служить Україні, не лише у День захисника, а й щодня. Про це інформує пресслужба Офісу Президента.

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Сьогодні день тих, хто у 2014 році захистив Україну від російської агресії і продовжує захищати сьогодні. Ця війна принесла нам колосальні втрати і найболючіші з них – це люди,

– сказав президент.

Зеленський наголосив на тому, що на Донбасі досі триває режим припинення вогню.

"Сьогодні 80-й день, як оголошено припинення вогню. І, незважаючи на спроби його зірвати, ми маємо надію, що тиша на Сході України буде стабільною та постійною", – сказав президент.

Армія – один з пріоритетів державної політики

Якщо в Україні буде мир, запевнив глава держави, держава не перестане дбати про військо. Саме армія – один із пріоритетів державної політики.

Ми використовуємо потенціал, який відкрився перед Україною після набуття статусу партнера НАТО з розширеними можливостями. Втілення стандартів НАТО та взаємосумісність наших військ з військами НАТО – важливі кроки для нашого майбутнього,

– заявив Зеленський.

День захисника – не лише чоловіче свято

Зеленський також підкреслив, що 14 жовтня – це не тільки чоловіче свято, адже серед воїнів чимало відважних жінок та дівчат.

Зверніть увагу! Президент повідомив, що має намір відвідати українських військових на Донбасі вже 14 жовтня.

Дивіться відео зі складання присяги ліцеїстами:

Зеленський вшанував пам'ять загиблих воїнів

Зазначимо, що раніше президент Володимир Зеленський вшанував пам'ять загиблих воїнів біля Стіни пам'яті на Михайлівській площі у Києві. Разом з главою держави квіти до меморіалу поклав і керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

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