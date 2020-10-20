Пропагандист Корчевніков знову приїхав до України: відвідав Київ і політав на вертольоті – фото
Відомий російський пропагандист Борис Корчевніков знову завітав до України. Відомо, що так званий журналіст відвідав Київ і пролетів над українською територією на гелікоптері.
Докладніше про візит пропагандиста до України
Про це Корчевніков повідомив у інстаграмі. Перший такий його допис з’явився напередодні, 19 жовтня. І у ньому пропагандист позує на тлі напису "Київ", який розміщується на в’їзді до столиці.
До речі СБУ закрила справу проти російського пропагандиста Корчевнікова: документ
20 числа Корчевніков оприлюднив фото і відео, як він на приватному вертольоті пролітає над українською територією.
Зауважимо, що Корчевніков після початку агресії Росії кілька разів відвідував окупований нею Криму. Крім того, він неодноразово негативно висловлювався у бік України, зокрема називав українців "фашистами" та "хунтою".
- Про учасницю своєї програми: "Вона потрапила в розстрільні списки, тому що була проти Майдану. Їй довелося бігти. У них - російсько-українська сім'я, вони бояться за своїх дітей. Їм теж довелося бігти".
- Про Яроша: "43-річний Дмитро Ярош. Вже багато років він намагається повторити долю Гітлера. Це його бойовики розгромили київську адміністрацію, спровокували побоїще на Банковій, а потім і під Верховною Радою".
- Про Майдан: "Маска – головний образ Майдану. Але що за персонажі ховаються за нею? Кого підняла наверх піна Майдану?"
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Коротко про попередні візити Корчевнікова до України
- Корчевніков – ведучий кремлівського телеканалу "Росія-1" і гендиректор російського так званого православного телеканалу "Спас"
- У липні 2018 року він опублікував в інстаграмі фото на тлі аеропорту в Сімферополі, а також виклав фото з геолокацією "Кримські гори", і "Ореанда".
- У жовтні 2019-го пропагандист приїхав до Києва. Він опублікував фотографію з фестивалю православного кіно "Покров", на якому нібито отримав нагороду. Пізніше Корчевніов оприлюднив фото з Києво-Печерської Лаври і монастирів УПЦ МП.
- Тоді у СБУ заявили, що усіх пропагандистів не відслідкувати, адже їх – тисячі. А у Держприкордонслужбі зазначили, що Корчевніков має право приїжджати до України. Крім того, прикордонники не володіють інформацією про осіб, які можуть становити загрозу нацбезпеці.
- Цікаво, що у 2014 році СБУ забороняла Корчевнікову та іншим російським пропагандистам в'їжджати до України. Імовірно, термін дії цієї заборони вже закінчився – його встановлюють залежно від прізвища журналіста, а саме від 3 до 5 років.
- Також Корчевніков раніше потрапив до бази сайту "Миротворець".