Відомий російський пропагандист Борис Корчевніков знову завітав до України. Відомо, що так званий журналіст відвідав Київ і пролетів над українською територією на гелікоптері.

Докладніше про візит пропагандиста до України

Про це Корчевніков повідомив у інстаграмі. Перший такий його допис з’явився напередодні, 19 жовтня. І у ньому пропагандист позує на тлі напису "Київ", який розміщується на в’їзді до столиці.

До речі СБУ закрила справу проти російського пропагандиста Корчевнікова: документ

20 числа Корчевніков оприлюднив фото і відео, як він на приватному вертольоті пролітає над українською територією.

Зауважимо, що Корчевніков після початку агресії Росії кілька разів відвідував окупований нею Криму. Крім того, він неодноразово негативно висловлювався у бік України, зокрема називав українців "фашистами" та "хунтою".

Приклад скандальних висловлювань пропагандиста про Майдан і Україну

Про учасницю своєї програми: "Вона потрапила в розстрільні списки, тому що була проти Майдану. Їй довелося бігти. У них - російсько-українська сім'я, вони бояться за своїх дітей. Їм теж довелося бігти".

Про Яроша: "43-річний Дмитро Ярош. Вже багато років він намагається повторити долю Гітлера. Це його бойовики розгромили київську адміністрацію, спровокували побоїще на Банковій, а потім і під Верховною Радою".

Про Майдан: "Маска – головний образ Майдану. Але що за персонажі ховаються за нею? Кого підняла наверх піна Майдану?"

Зверніть увагу ЗМІ розповіли про маніпуляції Шарія щодо MH17: він назвав журналістів "вигадниками"

Коротко про попередні візити Корчевнікова до України