Верховній Раді пропонують розглянути зміни до закону щодо протидії коронавірусу. Вони передбачають штрафи для підприємств і організацій, що всередину запускають людей без захисних масок.

Штрафи за пропуск людей у приміщення без масок

Про це у фейсбуці повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

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За його словами, єдина ефективна форма контролю за дотриманням маскового режиму – запровадження відповідальності власників приміщень.

Тому Верховній Раді пропонують розглянути зміни до закону "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" щодо запобігання поширенню коронавірусу.

Ці зміни передбачають:

штраф розміром 3400 – 5100 гривень для підприємств, підприємців, установ, організацій, які пропустили в громадське приміщення чи громадський транспорт людей без вдягнутих респіраторів або захисних масок.

Радуцький додав, що також ухвалили рішення щодо обмеження роботи розважальних і закладів громадського харчування у червоних та помаранчевих зонах. Тобто, з 22:00 вони мають зачинятися.

Що цьому передувало

Ще у червні Кабмін оголосив про намір посилити відповідальність за недотримання маскового режиму в приміщеннях і транспорті.

У липні в уряді уточнили, платитимуть як особи без маски, так і власники закладів чи громадського транспорту, де сталося порушення.

Для фізичних осіб було передбачено штрафи від 10 до 15 неоподаткованих мінімумів, тобто від 170 до 255 гривень.

Для власників закладів харчування, спортивних закладів або магазинів – якщо вони не дотримуються встановлених карантинних вимог і не слідкують за дотриманням маскового режиму у відповідних приміщеннях – штраф становитиме від 200 до 300 неоподаткованих мінімумів або від 3 400 до 5 100 гривень.

Хоча усі міністри тоді таку ініціативу підтримали, проте Рада за неї ще досі не проголосувала.

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