Пропустили без маски до приміщення – платіть до 5 тисяч штрафу: ініціатива для Верховної Ради
Верховній Раді пропонують розглянути зміни до закону щодо протидії коронавірусу. Вони передбачають штрафи для підприємств і організацій, що всередину запускають людей без захисних масок.
Штрафи за пропуск людей у приміщення без масок
Про це у фейсбуці повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.
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За його словами, єдина ефективна форма контролю за дотриманням маскового режиму – запровадження відповідальності власників приміщень.
Тому Верховній Раді пропонують розглянути зміни до закону "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" щодо запобігання поширенню коронавірусу.
Ці зміни передбачають:
- штраф розміром 3400 – 5100 гривень для підприємств, підприємців, установ, організацій, які пропустили в громадське приміщення чи громадський транспорт людей без вдягнутих респіраторів або захисних масок.
Радуцький додав, що також ухвалили рішення щодо обмеження роботи розважальних і закладів громадського харчування у червоних та помаранчевих зонах. Тобто, з 22:00 вони мають зачинятися.
Що цьому передувало
- Ще у червні Кабмін оголосив про намір посилити відповідальність за недотримання маскового режиму в приміщеннях і транспорті.
- У липні в уряді уточнили, платитимуть як особи без маски, так і власники закладів чи громадського транспорту, де сталося порушення.
- Для фізичних осіб було передбачено штрафи від 10 до 15 неоподаткованих мінімумів, тобто від 170 до 255 гривень.
- Для власників закладів харчування, спортивних закладів або магазинів – якщо вони не дотримуються встановлених карантинних вимог і не слідкують за дотриманням маскового режиму у відповідних приміщеннях – штраф становитиме від 200 до 300 неоподаткованих мінімумів або від 3 400 до 5 100 гривень.
- Хоча усі міністри тоді таку ініціативу підтримали, проте Рада за неї ще досі не проголосувала.
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