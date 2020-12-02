Росія запросила бойовиків на неформальну зустріч, а ті назвали її виступом в Радбезі ООН
Пропагандисти так званих "ДНР" і "ЛНР" вкотре зганьбилися. Вони назвали неформальну й неофіційну зустріч із російськими представниками ледь не виступом на засіданні Радбезу ООН.
Брехні пропагандистів встигли поширити і росЗМІ. Так, Интерфакс з посиланням на так зване МЗС однієї із псевдореспублік поінформував, що їх представники нібито виступлять на засіданні РБ ООН. Темою зустрічі буде "Комплекс заходів щодо виконання мінських угод 2015 року з врегулювання в Україні".
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Щоправда, російські ЗМІ уточнили: зустріч відбудеться за формулою Аррії.
Як інформацію подають російські посіпаки / Скриншот
Що це за зустріч
- Зустрічі за формулою Аррії є конфіденційними та неформальними. Вони не належать до заходів Ради Безпеки і скликаються за ініціативою його члена або членів.
- Ініціатори зустрічі можуть приватно поспілкуватися з особами, думку яких хотіли б почути.
- Ці засідання не проводять в залі Ради Безпеки ООН, а співробітники Секретаріату, за винятком усних перекладачів і співробітника з конференційного обслуговування, не беруть участі в таких заходах. Про проведення цих засідань не оголошується в "Щоденному Журналі Організації Об'єднаних Націй".
- Тож у стінах Радбезу ООН 2 грудня відбудеться неформальна та неофіційна зустріч між проросійськими бойовиками та офіційними представниками Росії. Вона пройде в онлайн-форматі.
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Ця зустріч не означає нічого в плані визнання або невизнання так званих "ЛДНР" в ООН.
Втім, Росія, вочевидь, у такий спосіб намагається вивести відносини з псевдореспубліками на новий рівень публічної комунікації.
Окрім того, у такий спосіб росіяни намагаються роздражнити українських дипломатів і, вочевидь, не покидають надій на те, що їхніх бойовиків колись-таки визнають стороною переговорів щодо долі Донбасу.
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