Пропагандисти так званих "ДНР" і "ЛНР" вкотре зганьбилися. Вони назвали неформальну й неофіційну зустріч із російськими представниками ледь не виступом на засіданні Радбезу ООН.

Брехні пропагандистів встигли поширити і росЗМІ. Так, Интерфакс з посиланням на так зване МЗС однієї із псевдореспублік поінформував, що їх представники нібито виступлять на засіданні РБ ООН. Темою зустрічі буде "Комплекс заходів щодо виконання мінських угод 2015 року з врегулювання в Україні".

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Щоправда, російські ЗМІ уточнили: зустріч відбудеться за формулою Аррії.



Як інформацію подають російські посіпаки / Скриншот

Що це за зустріч

Зустрічі за формулою Аррії є конфіденційними та неформальними. Вони не належать до заходів Ради Безпеки і скликаються за ініціативою його члена або членів.

Ініціатори зустрічі можуть приватно поспілкуватися з особами, думку яких хотіли б почути.

Ці засідання не проводять в залі Ради Безпеки ООН, а співробітники Секретаріату, за винятком усних перекладачів і співробітника з конференційного обслуговування, не беруть участі в таких заходах. Про проведення цих засідань не оголошується в "Щоденному Журналі Організації Об'єднаних Націй".

Тож у стінах Радбезу ООН 2 грудня відбудеться неформальна та неофіційна зустріч між проросійськими бойовиками та офіційними представниками Росії. Вона пройде в онлайн-форматі.

Завтра, 2 декабря, в режиме онлайн пройдёт встреча членов #СБООН по «формуле Арриа» на тему «Комплекс мер по выполнению Минских соглашений 2015 года по урегулированию на Украине: годовщина саммита в #НормандскийФормат в Париже». #Донбасс #Украина #Донецк #Луганск pic.twitter.com/2xvN9UZ0Cg — Russian Mission UN (@RussiaUN) December 1, 2020

Навіщо Росії така зустріч і чи зумисне помилились пропагандисти бойовиків

Ця зустріч не означає нічого в плані визнання або невизнання так званих "ЛДНР" в ООН.

Втім, Росія, вочевидь, у такий спосіб намагається вивести відносини з псевдореспубліками на новий рівень публічної комунікації.

Окрім того, у такий спосіб росіяни намагаються роздражнити українських дипломатів і, вочевидь, не покидають надій на те, що їхніх бойовиків колись-таки визнають стороною переговорів щодо долі Донбасу.