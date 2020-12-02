Російські окупаційні війська станом на 12 годину 2 грудня двічі порушили режим тиші на Донбасі. На щастя, внаслідок ворожих дій ніхто з українських військових не постраждав.

Окупанти вкотре порушили домовленості біля населених пунктів Водяне та Ужівка. Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України Михайло Шаравара.

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Як бойовики порушили режим тиші

Поблизу Водяного окупанти застосували автоматичний станковий гранатомет.

З боку тимчасово окупованої Ужівки у напрямку Водяного бойовики дистанційно замінували позиції наших військ, використавши заборонені міни ПОМ-2.

Що було напередодні

1 грудня окупанти також двічі порушили домовленості, досягнуті під час засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня 2020 року.

Зокрема, неспокійно було біля населеного пункту Катеринівка та неподалік міста Попасна. Проросійські бойовики гатили з гранатометів та стрілецької зброї.

Зверніть увагу! Ще з 27 липня на Донбасі діє режим припинення вогню . Однак російські найманці систематично його порушують. Переважно обстріли мають провокативний характер. Водночас бувають дні, коли ворожі дії завдають шкоди українським бійцям. Зокрема, від початку перемир'я загинули 4 наших військових.



Карта окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу