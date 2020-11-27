У Буенос-Айресі довелося достроково перервати церемонію прощання з легендарним футболістом Дієго Марадоною. Попрощатися із ним прийшли сотні тисяч шанувальників. За 2 години до завершення церемонії зав’язалися заворушення.

Це трапилося після того, як поліція закрила головний вхід до палацу Casa Rosada, де розмістили труну із футболістом. Люди, які стояли в черзі, щоб потрапити до президентського палацу, стали вилазити на паркан навколо нього, кидати в поліціянтів пляшки та каміння. Про це пише Infobae.

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Відтак правоохоронцям довелося застосувати сльозогінний газ, гумові кулі та водомети.

Що кажуть шанувальники

Тисячі фанатів із самісінького ранку чекали своєї черги на вулицях Буенос-Айреса, щоб побачити труну, перед тим як її відвезуть на поховання.

Ми спокійно ставали в чергу, і раптово поліція почала стріляти гумовими кулями. Божевільні, я просто хочу попрощатись із Дієго,

– сказав 35-річний чоловік, що прийшов до палацу.

Попри дії поліції, деяким фанатам вдалося пробратися у внутрішній дворик резиденції.

Прощання із Марадоною та заворушення / Фото Getty images

Перервана церемонія

Президент Аргентини Альберто Фернандес попросив дочок Марадони продовжити церемонію прощання на 3 години, але це не допомогло заспокоїти людей, які продовжували прориватися до палацу.

Аби зменшити напругу і заспокоїти людей, МВС країни повідомило, що процесія із труною буде йти по заздалегідь визначеному маршруту, щоб всі охочі могли попрощатись.

Заворушення під час прощання із Марадоною: відео

Así fueron los incidentes en la puerta de la Casa Rosada https://t.co/d6AWOzG2lp pic.twitter.com/cXySRq6CMk — infobae (@infobae) November 26, 2020

Як пишуть у ЗМІ, доньки Марадони "зі сльозами на очах обняли труну і попросили фанатів заспокоїтися". Для безпеки труну із видатним спортсменом спершу перенесли в інше приміщення, а потім церемонію прощання завершили достроково.

Труну з Марадоною виносять із палацу Casa Rosada: відео

Se llevaron el féretro de Diego Maradona del salón donde se realizaba la ceremonia y cortaron el ingreso a la Casa Rosada https://t.co/Bpu2hNOoSr pic.twitter.com/uI2Z4reAy3 — infobae (@infobae) November 26, 2020

Зверніть увагу! Дієго Марадона помер 25 листопада у віці 60 років. Причиною його смерті називають гостру серцеву недостатність. В Аргентині у зв’язку зі смертю легенди оголосили триденний траур.



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