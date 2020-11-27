Під час прощання із Марадоною у Буенос-Айресі виникли сутички: церемонію перервали
У Буенос-Айресі довелося достроково перервати церемонію прощання з легендарним футболістом Дієго Марадоною. Попрощатися із ним прийшли сотні тисяч шанувальників. За 2 години до завершення церемонії зав’язалися заворушення.
Це трапилося після того, як поліція закрила головний вхід до палацу Casa Rosada, де розмістили труну із футболістом. Люди, які стояли в черзі, щоб потрапити до президентського палацу, стали вилазити на паркан навколо нього, кидати в поліціянтів пляшки та каміння. Про це пише Infobae.
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Відтак правоохоронцям довелося застосувати сльозогінний газ, гумові кулі та водомети.
Що кажуть шанувальники
Тисячі фанатів із самісінького ранку чекали своєї черги на вулицях Буенос-Айреса, щоб побачити труну, перед тим як її відвезуть на поховання.
Ми спокійно ставали в чергу, і раптово поліція почала стріляти гумовими кулями. Божевільні, я просто хочу попрощатись із Дієго,
– сказав 35-річний чоловік, що прийшов до палацу.
Попри дії поліції, деяким фанатам вдалося пробратися у внутрішній дворик резиденції.
Прощання із Марадоною та заворушення / Фото Getty images
Перервана церемонія
Президент Аргентини Альберто Фернандес попросив дочок Марадони продовжити церемонію прощання на 3 години, але це не допомогло заспокоїти людей, які продовжували прориватися до палацу.
Аби зменшити напругу і заспокоїти людей, МВС країни повідомило, що процесія із труною буде йти по заздалегідь визначеному маршруту, щоб всі охочі могли попрощатись.
Заворушення під час прощання із Марадоною: відео
Як пишуть у ЗМІ, доньки Марадони "зі сльозами на очах обняли труну і попросили фанатів заспокоїтися". Для безпеки труну із видатним спортсменом спершу перенесли в інше приміщення, а потім церемонію прощання завершили достроково.
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