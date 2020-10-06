У Харкові на Майдані Свободи 6 жовтня попрощалися з курсантами та офіцерами, які загинули в авіакатастрофі Ан-26 поблизу Чугуєва. Вшанувати загиблих прийшли тисячі людей. Серед них – Президент України Володимир Зеленський і інші держслужбовці та посадовці.