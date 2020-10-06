Церемонія прощання із загиблими в авіакатастрофі під Чугуєвом: відео трансляції
У Харкові на Майдані Свободи 6 жовтня попрощалися з курсантами та офіцерами, які загинули в авіакатастрофі Ан-26 поблизу Чугуєва. Вшанувати загиблих прийшли тисячі людей. Серед них – Президент України Володимир Зеленський і інші держслужбовці та посадовці.
Прощання із загиблими у катастрофі розпочалося о 10:00 та тривало приблизно одну годину. Через жалобні заходи центр Харкова перекрили, а площу Свободи оточили правоохоронці. Крім того, поліція чергувала у дворах і на під’їздах до місця прощання. Про це повідомляє 24 канал.
До теми У Харкові прощаються із загиблими в авіакатастрофі Ан-26 військовими: фото, відео
Катастрофа Ан-26: церемонія прощання із загиблими в Харкові – дивіться відео
Авіакатастрофа поблизу Чугуєва: що відомо
- Літак Ан-26 розбився 25 вересня поблизу Чугуєва на Харківщині.
- На борту перебували 20 курсантів та 7 офіцерів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Кожедуба, вони виконували навчально-тренувальний політ.
- Жертвами трагедії стали 26 осіб. Курсанта Віталія Вільхового поховали 30 вересня на Львівщині.
- Врятуватися вдалося лише курсанту В'ячеславу Золочевському. Наразі він перебуває у лікарні. Стан юнака покращується.
- Родини загиблих отримають приблизно по 1,5 мільйона гривень компенсації.
Радимо ознайомитися Кожен – це чиясь доля: імена та історії загиблих у авіакатастрофі Ан-26 в Чугуєві
Відео з місця авіакатастрофи біля Чугуєва:
Авіакатастрофа біля Чугуєва 25 вересня / Інфографіка 24 каналу