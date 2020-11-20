Тисячі людей прийшли провести в останню дорогу вбитого білоруського активіста Романа Бондаренка. Чоловіка викрали 12 листопада у Мінську та жорстоко побили люди у масках.

Прощання з загиблим активістом провели у церкві Воскресіння Христового на півночі Мінська. Фото та відео звідти публікують білоруські телеграм-канали, інформує 24 канал.

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Поховають Бондаренка на Північному кладовищі Мінська.

Попрощатися із 31-річним активістом до церкви прийшли тисячі людей. Вони зайняли увесь простір перед храмом. Коли до катафалка винесли труну із Бондаренком, люди підіймали вгору квіти і кричали: "Живе Білорусь!", "Рома, ти герой!" та останні слова Бондаренка – "Я виходжу".

Прощання з Романом Бондаренком у Мінську / Фото БЕЛСАТ, TUT.by, Drone pilots Group

Під час прощання з Бондаренком у небі біля церкви люди помітили рідкісне атмосферне оптичне явище гало.

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Окрім того, люди кричать: "Не забудемо, не пробачимо!".

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