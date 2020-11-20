"Рома – ти герой": у Білорусі прощаються із вбитим активістом Бондаренком – фото, відео
Тисячі людей прийшли провести в останню дорогу вбитого білоруського активіста Романа Бондаренка. Чоловіка викрали 12 листопада у Мінську та жорстоко побили люди у масках.
Прощання з загиблим активістом провели у церкві Воскресіння Христового на півночі Мінська. Фото та відео звідти публікують білоруські телеграм-канали, інформує 24 канал.
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Поховають Бондаренка на Північному кладовищі Мінська.
Попрощатися із 31-річним активістом до церкви прийшли тисячі людей. Вони зайняли увесь простір перед храмом. Коли до катафалка винесли труну із Бондаренком, люди підіймали вгору квіти і кричали: "Живе Білорусь!", "Рома, ти герой!" та останні слова Бондаренка – "Я виходжу".
Прощання з Романом Бондаренком у Мінську / Фото БЕЛСАТ, TUT.by, Drone pilots Group
Під час прощання з Бондаренком у небі біля церкви люди помітили рідкісне атмосферне оптичне явище гало.
Мінськ прощається з Романом Бондаренком: відео
Окрім того, люди кричать: "Не забудемо, не пробачимо!".
Що відомо про загибель Романа Бондаренка: коротко
- Романа Бондаренка жорстоко побили невідомі люди в масках і викрали на мікроавтобусі з мінського дворика, який у народі назвали "площа Змін".
- "Я виходжу", – це останні слова, опубліковані Бондаренком у дворовому чаті ввечері 11 листопада. У цей день Роман вийшов у двір свого будинку, де силовики знімали з парканів біло-червоно-білі стрічечки, і запитав у них про те, чому вони це роблять. Тоді невідомі накинулися на чоловіка і почали його бити. Згодом постраждалого заштовхали у мікроавтобус та кудись повезли.
- Про подальшу долю Бондаренка його рідні дізналися у місцевому відділку поліції. Там заявили, що чоловік був у них, але потім його відправили до лікарні.
- 12 листопада стало відомо, що Бондаренко помер у лікарні. Медики діагностували у нього набряк мозку, численні черепно-мозкові травми, гематоми на синці.
- За офіційною версією білоруського слідства, чоловік був нетверезим.
- Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська заявила, що країна ніколи не пробачить вбивства Бондаренка.
- Своєю чергою, Євросоюз висловив обурення через смерть чоловіка.
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