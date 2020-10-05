Коли та де пройде прощання із загиблими курсантами в авіакатастрофі Ан-26 у Харкові
У Харкові 6 жовтня відбудеться церемонія прощання з загиблими курсантами та офіцерами, які перебували на борту літака Ан-26. Військове судно розбилося 25 вересня неподалік Чугуєва.
Церемонія прощання відбудеться 6 жовтня на площі Свободи. Про це повідомляє "Суспільне".
Важливо Тіла загиблих військових у катастрофі Ан-26 почали віддавати рідним
5 жовтня у Харкові вже відбулася репетиція церемонії прощання. За попередньою інформацією, у церемонії візьмуть участь кілька тисяч військовослужбовців, а також залучать авіацію.
Сама ж церемонія має відбутися 6 жовтня за участю Президента України Володимира Зеленського. Старт запланований на 10:00.
Репетиція церемонії прощання із загиблими в авіакатастрофі Ан-26 / Фото "Суспільне"
Військовий оркестр на площі Свободи / Фото "Суспільне"
Авіакатастрофа Ан-26: головне
- Увечері 25 вересня поблизу Чугуєва за 2 кілометри від військового аеродрому розбився літак Ан-26 Збройних сил України.
- На борту перебували 27 осіб: офіцери й курсанти Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Кожедуба, вони виконували навчально-тренувальний політ.
- 25 людей загинули на місці катастрофи, один курсант помер в лікарні від опіків. Ще одному вдалося вижити – він перебуває на лікуванні, його стан оцінюється як середньої тяжкості.
- Впродовж наступних трьох тижнів кожна родина загиблих отримає приблизно 1,5 мільйона гривень компенсації.