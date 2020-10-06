У Харкові 6 жовтня попрощалися із курсантами та офіцерами, які загинули в авіакатастрофі Ан-26. Трагедія відбулася 25 вересня поблизу села Чугуїв на Харківщині.

Прощання розпочалося о 10:00 на Майдані Свободи. Участь у церемонії взяв Президент України Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською, повідомляє 24 канал. Також на прощанні були присутні глава Офісу Президента Андрій Єрмак та міністр оборони Андрій Таран.

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Від самого ранку на центральній площі Харкова – багато людей, стояли загородження. На місці були автобуси із тілами загиблих курсантів та офіцерів. Для участі в церемонії прощання ще перед 10 ранку прибув і президент.



Від самісінького ранку у центрі Харкова багато людей / Фото "Суспільне"



Автобус із тілом Богдана Кишені / Фото "Суспільне"

Попрощатися із загиблими в авіакатастрофі Ан-26 прийшли 3000 людей. Під час церемонії прощання біля кожної труни загиблого стояли їхні сім'ї.

"Це наше сонечко, дивовижна людина. Він дуже любив свою професію та дуже нею пишався. Також він дуже любив свою країну і з гордістю носив форму", – розповіла мама загиблого штурмана Ашрафа Мсуя Римма Мхавілла.

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Труни із загиблими під час церемонії несли через площу до місць, відведених для їх родичів. Оголошували кожне ім'я загиблого. Люди не могли стримати сліз. До центру міста, аби попрощатися із загиблими курсантами та офіцерами прийшли сотні харків'ян.

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Після того, як труни із загиблими українцями пронесли площею, їх вкрили національними стягами. У небі над Харковом пролетіли літак ІЛ та винищувачі, а загиблих курсантів та офіцерів вшанували хвилиною мовчання. Під час хвилини мовчання наживо показали курсантів військових вишів з інших міста, зокрема, – Львова та Борисполя.



Труни вкривають національними стягами / Скриншот



Церемонія прощання / Скриншот



Військорві літаки в небі над Харковом / Фото "Суспільне"

Далі труни з тілами знову передали до автобусів. Ті повезли їх до місць поховання.

Церемонія прощання з загиблими курсантами і офіцерами у Харкові / Фото Анни Черненко, 24 канал

У Харкові попрощалися із загиблими в авіакатастрофі Ан-26 / Фото Офісу Президента

На площі залишились лише фото загиблих. До них товариші та усі охочі могли покласти квіти.



Церемонія прощання із загиблими курсантами та офіцерами / Фото "Суспільне"

Автобуси з тілами загиблих прибули на площу: відео

Літаки в небі над Харковом під час церемонії прощання: відео

Церемонія прощання із загиблими в катастрофі Ан-26 курсантами і офіцерами: відео

Прощання з загиблими в авіатрощі Ан-26 під Чугуєвом: відео

З ким прощалися у Харкові

Богдан Кишеня, 30 років – майор.

Олексій Остапенко, 28 років – капітан.

Дмитро Добреля, 28 років – капітан.

Ашраф Мсуя, 29 років – старший лейтенант.

Олег Козаченко, 40 років – старший лейтенант.

Євгеній Іванов, 42 роки – прапорщик.

Олег Широчук, 40 років – прапорщик.

Роман Корчовський, 21 рік – старший сержант.

Володимир Олабін, 20 років – курсант.

Євген Скоробогатько, 27 років – старший солдат.

Олександр Скочков, 20 років – солдат.

Андрій Роспотнюк, 21 рік – солдат.

Максим Хом’ячук, 21 рік – солдат.

Андрій Померанцев, 25 років – солдат.

Дмитро Андрущенко, 20 років – молодший сержант.

Руслан Шеремет, 22 роки – солдат.

Артем Дудла, 21 рік – солдат.

Олександр Клевець – солдат.

Дмитро Студінський – солдат.

Костянтин Зибюк – солдат.

Дмитро Донець, 19 років – солдат.

Богдан Матвійчук, 19 років – солдат.

Микола Микитченко, 22 роки – сержант.

Ростислав Булій – солдат.

Як передає "Суспільне", 6 жовтня Богдана Кишеню, Ашрафа Мсуя та Євгенія Іванова поховають на Преображенському кладовищі в Чугуєві.

На кладовищах у Харкові поховають Олексія Остапенка та Олега Широчука, Дмитра Добрелю, Артема Дудлу. У Харківській області поховають також Дмитра Андрущенка та Руслана Шеремета.

Загиблих не з Харківщини повезли у свої регіони, серед загиблих — жителі 11 областей.

Церемонія прощання у Харкові: відео

Що відомо про авіакатастрофу поблизу Чугуєва

Літак Ан-26 Збройних сил України розбився увечері 25 вересня.

Внаслідок трагедії загинули 26 осіб: 7 офіцерів та 19 курсантів.

У момент катастрофи вижити вдалося двом курсантам: Віталію Вільховому та В'ячеславу Золочевському.

Згодом Вільховий помер у лікарні Харкова. Його поховали 30 вересня на рідній Львівщині.

Злочевський наразі перебуває у лікарні. Його самопочуття покращується, однак психологічний стан залишається складним.

Через декілька днів після катастрофи встановили, що командир екіпажу просив про аварійну посадку – у літака відмовив лівий двигун.

Чорні скриньки з Ан-26 вже розшифрували.

Відео з місця падіння літака у Чугуєві:



Авіакатастрофа біля Чугуєва 25 вересня / Інфографіка 24 каналу