Просто вивести з України: Кравчук розповів про своє бачення покарань для бойовиків
Кравчук розповів про своє бачення того, як мають карати проросійських найманців за злочини на Донбасі. За його словами, якщо окупанти воювали, але не вбивали, їх можна просто вивести з території України.
Масштабних військових дій на Донбасі немає, хоч тиші дотримуються не повністю. Про це глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявив у коментарі "Настоящему времени".
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Про яке покарання для бойовиків говорить Кравчук
Кравчук зауважив, що порушення перемир'я бойовиків повинні карати також і в ОРДЛО.
Якщо вони злочинці, якщо вони вбивали, ґвалтували, грабували, здійснювали військові злочини, злочини проти людяності, вони повинні нести покарання. Ті, які просто брали участь у військових діях, повинні бути виведені з території – якщо вони прибулі, найманці. А ті, які місцеві, просто здають рушниці,
– додав Кравчук.
За словами політика, невинні люди мають працювати та включатися в життя.
План дій по Донбасу: що відомо
- Для припинення війни на Донбасі українська делегація в ТКГ розробила "План дій по Донбасу".
- Він передбачає 5 кроків. Зокрема, виведення іноземних військ та відновлення контролю над кордоном.
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