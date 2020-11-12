Кравчук розповів про своє бачення того, як мають карати проросійських найманців за злочини на Донбасі. За його словами, якщо окупанти воювали, але не вбивали, їх можна просто вивести з території України.

Масштабних військових дій на Донбасі немає, хоч тиші дотримуються не повністю. Про це глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявив у коментарі "Настоящему времени".

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Про яке покарання для бойовиків говорить Кравчук

Кравчук зауважив, що порушення перемир'я бойовиків повинні карати також і в ОРДЛО.

Якщо вони злочинці, якщо вони вбивали, ґвалтували, грабували, здійснювали військові злочини, злочини проти людяності, вони повинні нести покарання. Ті, які просто брали участь у військових діях, повинні бути виведені з території – якщо вони прибулі, найманці. А ті, які місцеві, просто здають рушниці,

– додав Кравчук.

За словами політика, невинні люди мають працювати та включатися в життя.

План дій по Донбасу: що відомо

Для припинення війни на Донбасі українська делегація в ТКГ розробила "План дій по Донбасу".

Він передбачає 5 кроків. Зокрема, виведення іноземних військ та відновлення контролю над кордоном.



План дій по Донбасу / Інфографіка 24 каналу