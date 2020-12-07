В уряді Литви до кінця року значно посилили карантин. Людей просять навіть не виходити з дому без поважної причини.

Які обмеження запроваджують

Жителям Литви рекомендують покидати дім лише для роботи, відвідання магазину, медичного закладу тощо, повідомляє LRT.

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Державні і муніципальні установи працюватимуть дистанційно.

Школу відвідуватимуть тільки учні початкових класів.

Також забороняють приватні свята за участі більше ніж двох сімей.

Обмеження триватимуть з 9 по 31 грудня.

За словами тимчасового виконувача обов'язків міністра охорони здоров'я Литви Ауреліюса Вериги, наразі пересування громадян не обмежуватимуть, сподіваючись на їхню свідомість.

Проте очільник МОЗ не виключає, що і такі вимоги можуть запровадити, як це практикували на Великдень. Натомість експерти прогнозують, якщо не посилять карантин, кількість нових випадків хвороби може зрости до 4 тисяч у день.

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