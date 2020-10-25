В Одесі водій на краденому автомобілі здійснив декілька аварій. І навіть зіткнувся з парканом. Та коли його намагалися затримати, протаранив і поліцейський автомобіль. Ще один поліцейський автомобіль був розбитий, коли їхав на виклик.

Все це сталося вранці в неділю, 25 жовтня, в Одесі. 41-річний одесит викрав ключі від автомобіля Subaru Forester в однієї з відвідувачок розважального закладу, повідомили у поліції.

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Саме на цьому автомобілі він і зіткнувся з парканом та двома іншими автомобілями. Внаслідок зіткнення травму отримав один з водіїв авто – 42-річний місцевий житель.

Дивіться відео, як водій втікає з місця аварії в Одесі

Коли ж поліція намагалася затримати водія, той втік. Згодом його вдалося наздогнати. І авто поліції навіть перегородило йому дорогу. Та водій протаранив поліцейське авто та втік. Варто додати, що попереду авто була частина огорожі, яку він перед тим зніс.

Відео, де неадекватний водій таранить поліцейське авто

Затримали чоловіка вже тоді, коли він ще раз здійснив аварію – на Фонтанській дорозі він заїхав на територію одного з навчальних закладів і зіткнувся з деревом.

Відео із місця затримання водія в Одесі

Чи перебував чоловік у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння – невідомо. Поки його відправили на медичний огляд

Дії зловмисника поліцейські кваліфікували одразу за трьома статтями Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Ще одна аварія з поліцейським авто в Одесі

Ще одне поліцейське авто потрапило в аварію в Одесі. Правоохоронці їхали на виклик, щоб допомогти затримати неадекватного водія. На вулиці Водопровідній поліцейське авто влетіло в іншу автомобіль. Двох правоохоронців забрали з місця події до лікарні.

Відео з місця аварії ще одного поліцейського авто